Arbetsbelastningen på Moras organsiation har varit hög under en längre tid. Tränarbyten, degradering från SHL, hockeyallsvenkt lagbygge och spelarförstärkningar för att rädda upp kräftgången under hösten har satt dalaklubbens organisation under stor press.

Nu har den stora pressen börjat sätta sina spår.

VARIT LEDIG TVÅ VECKOR SEDAN AUGUSTI 2016

Dalarnas Tidningar skriver nu att sportchefen, tillika målvaktstränaren, Peter Iversen blivit sjukskriven och blir borta på obestämd tid. Iversen bekräftar uppgifterna för sajten.

– Det har varit oerhört mycket en längre tid, inte bara den här hösten. Degraderingen och på somrarna har jag varit ansvarig för Ekholms hockeyskola. Det har gått i ett. Så när vi satte de här tre nyförvärven nu – Dustin, Brant och Brendan – då kände jag att nu får jag tänka lite på mig själv, säger Iversen till DT.



Iversen berättar att han varit ledig i totalt två veckor sedan augusti 2016.

– Och nånstans är ju det inte... det går ju inte. Och framförallt inte med den berg-och-dalbanan som vi har haft i SHL. Det har inte varit smärtfritt med tränarbyten, ligga i botten, pressen och kval mot Leksand, åka ur, bygga nytt lag.... nånstans så är man ändå bara människa.

"LIVET ÄR INTE BARA HOCKEY"

Moras sportchef berättar samtidigt att han varit nära på att gå in i väggen under de här åren. Hur länge han blir borta vet han inte själv, men han berättar att han redan nu börjat må bättre.

– Jag försöker samla den där energin nu för att komma tillbaka starkare om ett tag, när det nu blir. Och jag kan även vara lite pappa också emellanåt. Livet är inte bara hockey och mitt största bekymmer har väl varit samvetet när man kommer hem och det enda jag har fokuserat på har varit hockeyn. Jag har tre döttrar som är i en viktig fas i livet de också och jag lär finnas till för dem, säger Iversen.

Mora ligger för närvarande på en elfteplats i Hockeyallsvenskan efter 23 spelade omgångar.