Överföll svensken - nu har han fått sitt straff

Det har varit det senaste dygnets stora snackis i NHL. Robert Bortuzzos dubbla fulsmällar på Viktor Arvidsson gav bara två minuters utvisning under matchen, men tvingade Arvidsson till en vila på mellan fyra och sex veckor.

Men nu tvingas även Bortuzzo till vila. NHL:s säkerhetskommitté meddelade i natt att St. Louis-spelaren stängs av de fyra kommande matcherna. Ett straff som på sociala medier anses vara lågt, och som har mötts av stor kritik av NHL-fans.

Viasat Hockeys Erik Granqvist är en av de som riktar hård kritik mot NHL:s beslut att stänga av Bortuzzo i fyra matcher.

"Endast 4 matchers avstängning för Bortuzzo! Bedrövligt lågt straff! Borde varit 20+ matcher plus terapi. Och dessutom bör NHL införa kännbara böter för både spelaren & klubben för dessa överfall! 250-500.000 dollar för spelaren utöver utebliven lön", skriver han på twitter.



