Växjö värvar från AHL: "Kan bidra både offensivt och defensivt"

Det händer grejer i Växjös trupp just nu. Förra veckan stod det klart att forwarden Jonas Engström skulle lämna klubben för att återvända till Oskarshamn. Idag meddelade klubben att även backvärvningen Mathew Bodie skulle lämna klubben för spel hos SHL-nykomlingen.

Efter de två spelarförlusterna väljer nu Växjö att täcka upp luckorna i a-lagstruppen. Under måndagseftermiddagen meddelade klubben att man valt att plocka in den amerikanske forwarden Casey Bailey på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.

– Casey är en forward med bra storlek och mycket bra arbetsmoral. Inte utpräglad åt något håll utan kan bidra både offensivt och defensivt. Vi får in en spelare som kommer göra vår line up lite djupare, säger sportchefen Henrik Evertsson till klubbens hemsida.



"KUNDE INTE VARA MER FÖRVÄNTANSFULL"

28-åringen spenderade förra säsongen i KHL-klubben Slovan Bratislava, där han stod för fem poäng (1+4) på 45 matcher. Inför den här säsongen återvände han till Nordamerika, där han inledde säsongen med ECHL-spel med South Carolina Stingrays innan han för drygt två veckor sedan fick ett try out-kontrakt med AHL-klubben Charlotte Checkers.

Efter fem matcher i Checkers, där Bailey stod för tre poäng (1+2), står det emellertid klart att det blir spel i SHL snarare än AHL.

- Jag kunde inte vara mer förväntansfull än vad jag är över att få komma till Sverige och Växjö Lakers organisation. Jag ser fram emot att få komma på plats och göra allt jag kan för att bidra till laget, säger Bailey.



Bailey har sedan tidigare 13 NHL-matcher på sin meritlista, då han representerat både Toronto och Ottawa.