Veckans SHL-lag #9

Två omgångar spelades i SHL den gångna veckan. Vilka gjorde starkast avtryck den här gången? Svaret får ni nedan.

Målvakt:

Niklas Rubin, Frölunda

Sedan sin ankomst till Frölunda har Niklas Rubin börjat växa ut till en jätte mellan stolparna efter att inte riktigt fått visa vad han gick för uppe i Luleå. Han har faktiskt konkurrerat ut slutspelshjälten från i fjol Johan Mattsson och har varit en av ligans bästa målvakter den här säsongen. Rubin vaktade kassen i Frölundas båda segrar den här matchen och släppte bara in två mål och hade en räddningsprocent på 95,56.

Niklas Rubin har växt ut till en av SHL:s bästa målvakter sedan flytten till Frölunda.Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



Backar:

Ilari Melart, Växjö (3)

Vad har hänt med Ilari Melart? Det var nog inte jättemånga som hade höga förväntningar på finländaren när han värvades till Växjö i början av säsongen men oj som han har levererat. Han har bidragit med stabilitet till ett annars desorienterat försvar och han har också blivit en giftig målskytt. Den här veckan sköt 30-åringen två nya mål och har nu skjutit åtta mål, bäst i Växjö och bäst bland ligans backar. Melarts tidigare bästa målnotering var sex fullträffar på 47 matcher men nu har han redan satt åtta kassar på tolv matcher. Vilken galen utväxling!

Simon Després, Oskarshamn

Després hade inte den bästa starten på SHL-karriären, det hjälper väl inte att skalla någon och bli avstängd direkt i sin premiär, men kanadensaren har blivit bättre och bättre med tiden. Efter skadorna på Johan Alm och Oskar Nilsson har den tidigare NHL-backen fått ett stort ansvar och den senaste veckan var han en av de spelare i ligan som luggade mest istid per match. I lördagens hemmamatch mot Färjestad blev 28-åringen den stora hjälten när han sköt det matchavgörande målet.

Simon Després har fått spelet att stämma efter en långsam start. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån



Forwards:

Jesper Frödén, Skellefteå

Efter flera år i Hockeyallsvenskan stod det klart att det skulle ta ett tag för Frödén att växa in i SHL-kostymen. Det ser nu ut som att han kan vara på väg att göra det. Han vann veckans poängliga efter fyra pinnar på två matcher. Detta efter att ha stått för fem poäng på de 18 tidigare matcherna.

Andreas Wingerli, Skellefteå

Skellefteå var lagets bästa offensiva lag under veckan och har därför flest offensiva spelare i veckans lag. Wingerli visar mer och mer vilken skicklig målskytt han är och under de två senaste matcherna sköt 22-åringen tre mål. Lycksele-killen såg ut att få ett mindre genombrott i fjol men stannade av lite under säsongens gång. Kan han nu vara på gång på riktigt?

Dick Axelsson, Djurgården

Sex raka förluster för Djurgården som verkligen såg ut att vara på nedgång. Då kliver Dick Axelsson fram. Hans form ifrågasattes efter att inte ha spelat på länge. Han har nu bevisat de tvivlarna fel. Först stod han för en assist i SHL-comebacken, sedan sköt han ett mål i CHL och i lördags var Axelsson fullkomligt dominant mot Växjö. Djurgården sköt tre mål, Dick gjorde ett av dem och passade fram till de andra två.

DICK IS BACK!Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån



Veckans...

...värvning: Det var många som blev förvirrade när Färjestad gick ut med att man hade värvat Mikael Johansson strax efter att denne hade meddelat att hockeykarriären var över på grund av skador. Den tidigare stjärnan kommer dock inte att spela för klubben utan värvas dit som en hyllning.

– "Micke" är registrerad i Färjestad för att han ska få avsluta sin karriär här i Färjestad. Det kommer att ske en liten hyllning här framöver nu när han gått ut och sagt att han ska sluta. Vi tycker att han förtjänar en rejäl hyllning i Löfbergs Arena så förhoppningsvis kommer det att ske inom kort, sade FBK-sportchefen Peter Jakobsson till hockeysverige.se.



...argaste: Luleåkaptenen Erik Gustafsson var väldigt besviken efter att ha fått ett mål bortdömt mellan Luleå och Brynäs. Intervjun med C More i periodpausen levererade flera saftiga resultat om hans missnöje mot ligan.

Ord och inga visor när Luleås kapten Erik Gustafsson ska ge sin syn på saken... 👀 #twittpuck #SHL pic.twitter.com/ifKRiIGflA — C More Sport (@cmoresport) November 21, 2019

...svar: Efter att Erik Gustafsson (samt flera andra) riktat skarp kritik mot SHL kände sig ligan tvungen att gå med ett svar om varför målet blev bortdömt. Är det här ens ett vettigt svar då?

"I den andra perioden mellan Luleå och Brynäs uppstod en målsituation där en Luleåspelare hade klubban i målgården vid tidpunkten för målet. Om man vid bedömning ej kan avgöra om målvakt störs eller ej ska man döma till målvaktens fördel inom målområdet. Regeln uppdaterades inför den här säsongen och syftade till att skapa en striktare regel med mindre tolkningsföreträde samt stärka målvakternas säkerhet.", skrev SHL på sin hemsida.¨

...kalldusch(ar): Leksand har det otroligt tufft just nu och förlorade två matcher under veckan men det var inte bara två förluster. Först blev det 7-1 till Frölunda i Göteborg och sedan kom en riktigt tung 5-0-förlust hemma mot Luleå. Lägg därtill att Leksand förlorade med 4-0 hemma mot HV71 förra veckan och dalalaget har nu en målskillnad på 1-16 på endast tre matcher. Ingen förväntade sig underverk från detta LIF-lag men att det skulle vara så här svagt är ändå under all kritik.

...skönaste: Inga fula tacklingar. Inga anmälningar till disciplinnämnden. Inga avstängningar just nu. Visst var det en skön spelvecka? (förutom lite bortdömt mål-kontrovers). Mer av detta, tack!