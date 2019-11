"Det som driver mig är att visa mig själv och andra att jag kan lyckas"

Speltiden har varit knapp och han har fått tillbringa en hel del tid på läktaren. Men trots att NHL-karriären inte tagit fart har Tim Heed aldrig haft några tankar på att lämna Nordamerika. Vis av erfarenhet från åren i SHL har han för avsikt att fortsätta slåss för att bli kvar i ligan.

– Jag har gått igenom samma sak förut och tagit mig dit jag vill. Det gör att jag har en tro att jag kan göra det igen, säger han till hockeysverige.se.

LAS VEGAS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inne i San Jose Sharks omklädningsrum är det fullt ståhej. Men det är inte spelarna som är där, lever runt och firar övertidssegern mot hatade rivalen Vegas Golden Knights i T-Mobile Arena. Nej, i stället är det tjugotalet grånade män i 50- till 70-årsåldern som skrattar, stojar och dunkar rygg.

Gemensamt för alla är att de bär Sharks-tröjor med spelarnamn på. Närmare bestämt sina söners tröjor.

Jag kliver fram till mannen med 72 Heed på ryggen. Det är den tidigare elitseriebacken Jonas Heed, som representerade Södertälje och Frölunda under en lång karriär. Han nådde aldrig NHL som spelare själv, men 52 år gammal får han en unik inblick i ligan via sin son Tim Heed, som just svarat för en stabil insats på Sharks blålinje, och möjligheten som klubben gett honom och de övriga papporna att följa med till Las Vegas.

– Det är kul att ha honom och de andra farsorna här, konstaterar Heed den yngre när han möter hockeysverige.se efter matchen.

– Vi har haft det jäkligt bra här i Vegas med mycket att göra och mycket gott att äta. Det var kul att vi kunde vinna nu när de var här och hälsade på också. Man hinner ju inte ses så mycket när man tillbringar så mycket tid i Nordamerika under året.

"JAG HAR FÖRTJÄNAT ATT SPELA"

Underhållningen på isen var det kanske si och så med. Sharks och Golden Knights har utvecklats till ett av NHL:s hetaste rivalmöten, men den här matchen nådde inte sedvanliga höjder.

– Det har blivit en rivalitet efter några slutspelsrundor oss emellan, säger Tim Heed om förhållandet till Golden Knights.

– Det är rivalitet mellan en del spelare, så det gör det enormt kul att spela de här matcherna både i vår hemmaborg och här. Bra drag och roliga matcher. Det blir som en nivå upp. Det blir hetare och tuffare, lite grinigare. Det är bara roligt.

Foto: John Hefti-USA TODAY Sports



Tim Heed är inne på sin fjärde säsong i Sharks organisation. 2016 lämnade han SHL och Skellefteå då han skrev på som free agent för Kalifornien-klubben. Första säsongen blev det bara en NHL-match, andra året 29 och i fjol 37. Den här säsongen siktar han på personbästa och tycks vara det på spåren då han har varit ombytt i 15 av lagets 25 matcher och börjar så sakteliga etablera sig i laget.

– Det är klart jag hade velat spela hela tiden. Sedan gäller det att ta till vara på varje tillfälle man får, att göra det så bra jag kan. Nu på slutet tycker jag att jag har spelat riktigt bra. Det är bara att köra hårt och se till att man är redo när man får chansen, säger han.

– Jag tycker att jag har tagit steg varje år. Det har blivit bättre och bättre och jag har förtjänat att spela. I och med det har det blivit fler matcher. Så länge man känner att man gör framsteg och blir bättre är det positivt.



STANNADE – TROTS ANDRA ANBUD

I somras hade Heed kunnat lämna San Jose och testa lyckan i ett annat NHL-lag. 1 juli blev han så kallad unrestricted free agent, men i stället för att byta klubb valde han att skriva ett nytt ettårskontrakt med Sharks värt 960 000 dollar.

– Jag hade lite andra alternativ, men vi trivs väldigt bra i San Jose, barn och familj. Sedan trejdade de bort en av de andra backarna (Justin Braun till Philadelphia Flyers) och då såg jag det som en bra chans att få spela här, men det är tuff konkurrens så det gäller att ta till vara på sina chanser.

Ja, antagligen tuffare konkurrens än i något annat NHL-lag. Framför sig i hierarkin har han Erik Karlsson och Brent Burns, två av hockeyvärldens bästa offensiva backar. Båda två är högerfattade och trivs bäst när de får spela powerplay. Precis som Tim Heed.

– Det är tuff konkurrens, men man kan samtidigt lära sig väldigt mycket från dem. Båda är otroligt duktiga, men väldigt olika spelare även om de är offensivt skickliga. Jag försöker ta lärdom av dem och den tuffa konkurrensen det bidrar till att man måste vara på hugget varje dag, så jag tycker att det är något bra och positivt för min egen utveckling som spelare, menar han.



TÅLAMOD

Många andra i Tim Heeds situation, med bristande speltid, hade antagligen "gett upp" och valt att återvända till SHL eller kanske flyttat till Ryssland för att maximera lönen i KHL. Men 28 år gammal är han en spelare som vant sig vid att det kan ta tid att nå dit man vill. Tålamod har alltid varit nyckeln och fortsätter att vara det. I Sverige var det först när han kom till Skellefteå 2013 som det började röra på sig. Ett år senare kom genombrottet när han gjorde 37 poäng och slutade tvåa i backarnas poängliga.

– Det var lite samma sak som hemma i Sverige som det är här. Det tog några år innan jag slog igenom i SHL. Jag har inte tyckt att jag varit färdig här, utan jag har velat fortsätta att kriga, resonerar han.



Kontraktet med Sharks går ut efter den här säsongen, men når Tim Heed sin målsättning blir det fler resor till San Jose för Jonas kommande säsonger.

– När jag spelar som bäst tycker jag absolut att jag kan spela här borta och det är det som driver mig, att visa mig själv och andra att jag kan lyckas. Med hårt jobb och fokus varje dag ska jag bevisa att jag kan hålla mig kvar här, förhoppningsvis flera säsonger till. Jag har gått igenom samma sak förut och tagit mig dit jag vill. Det gör att jag har en tro att jag kan göra det igen.