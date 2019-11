Detroits dystra besked: Poängkungen skadad

Anthony Mantha tvingades utgå i Detroits förlustmatch mot Carolina (0–2) efter incident i den första perioden.

Nu står det klart att Red Wings kommer att tvingas klara sig utan sin poängkung den närmaste tiden. Via sitt Twitterkonto meddelar klubben att Mantha har ådragit sig en underkroppsskada och kommer att bli borta "ett par veckor". Fler uppdateringar kring tidsramen på Manthas frånvaro kommer att komma fortlöpande under Manthas rehabilitering, skriver klubben på sitt Twitterkonto.

