FBK-värvningen trejdades mot Filip Forsberg: "Min värld förändrades"

På våren 2013 trejdades han mot Filip Forsberg och fick sedan fart på NHL-karriären. Nu är Michael Latta på plats i Sverige och väntar på att få göra debut i Färjestad och SHL.

— Jag är spelsugen, jag har hållit mig i form, säger Latta till Hockeysverige.se.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var runt NHL:s trade deadline 2013 som Michael Lattas karriär förändrades. Den då 22-årige forwarden, som valdes i den tredje rundan av Nashville Predators i draften 2009, satt då i en soffa i Milwaukee och följde övergångarna i NHL via en direktsändning. Plötsligt hörde han sitt eget namn läsas upp av kommentatorerna på TV:n. Tillsammans med Martin Erat hade han bytts bort till Washington Capitals mot Filip Forsberg.

— Det var en stor sak. Jag minns att jag satt och kollade på NHL.com och deras Trade Deadline. Trejden skedde ganska sent, vi såg att Erat byttes mot Forsberg. Då visste jag inte vem Forsberg var, nu är han en stjärna, men man visste inte hur bra han skulle bli just då.

— Jag tänkte: 'det låter vettigt, en ung talang mot en äldre skicklig spelare'. Sedan hörde jag mitt namn och tänkte 'herregud'. Sedan ringde inte telefonen förrän efter fem minuter. Min värld förändrades ganska mycket där, men det blev bra för mig. Men jag vet inte om Washington skulle göra trejden igen om de fick chansen, säger han med ett leende.

För Michael Latta innebar flytten från Predators til Capitals att han fick göra NHL-debut säsongen efter. Mellan säsongerna 2013-14 och 2015-16 gjorde han 113 NHL-matcher i samma lag som Nicklas Bäckström och Alexander Ovechkin.

— Det var kanon. Jag gjorde två, tre säsonger där. Vi hade väldigt roligt. Ett väldigt bra lag, vann President's Trophy och jag skaffade många bra vänner. Det var en dröm att spela i NHL, alla barn drömmer om det, åtminstone i Kanada, berättar Latta



Michael Latta i Capitals-tröjan. Foto: Skärmdump Youtube



"ETT ENKELT BESLUT"

Michael Latta föddes i St. Clemens Ontario, en bit utanför Toronto 1991. Förra säsongen spelade den nu 28-årige forwarden i Kunlun Red Star i KHL. Äventyret till Kina och KHL var kanadensarens första utanför Nordamerika.

— Det var kul. Det är en häftig grej med hockeyn, man får besöka så många häftiga ställen. Det var kul att vara där i ett år, men nu ser jag fram emot att vara här i Sverige.

Efter 51 matcher och 15 poäng (5+10) åkte Latta hem till Kanada över sommaren. Under hösten har han gått klubblös, men hållit igång på egen hand i väntan på ett nytt jobb. När Färjestad valde att släppa finländaren Ville Leskinen öppnades en plats för Latta i truppen. Sedan gick förhandlingarna fort och i mitten av november presenterades han av Karlstadklubben.

— Jag var hemma, letade efter jobb och så ringde Färjestads general manager Peter Jakobsson och berättade om laget. Jag kollade med några jag vet har spelat här och i ligan som berättade att det inte fanns något bättre ställe att komma till. Det var ett enkelt beslut för mig och jag är glad att jag fått chansen.

Han anlände förra måndagen, i samma veva som Färjestad gav sig ut på en turné genom Sverige. Först CHL-möte med Frölunda i Göteborg, sedan matcher i SHL mot Rögle och Oskarshamn.

— Det är grymt kul att vara på plats. Jag kom i måndags och hoppade i stort sett på bussen direkt. Det har varit mycket resande och träningar, men jag gillar allt så här långt. Det är så bra att ni svenskar talar så bra engelska, säger Latta.

"EN GRINDER"

Hans debut har fått vänta på grund av pappersarbete. Men det är en spelsugen Latta som snart ska inleda sitt andra år i Europa.

— Jag ser fram emot rätt mycket av det jag fick uppleva i KHL. Det är en snabb liga, spelarna är skickliga och hanterar pucken väldigt bra. Jag ser fram emot vad jag kan göra där ute och få vara en del av laget.



Vad är skillnaden på att spela här jämfört med i de nordamerikanska ligorna?

— Det är mer puckkontroll än i NHL och AHL. Det är inte så aggressivt utan mer skicklighet. Men det var roligt, man fick ha pucken lite mer.

Färjestad är i skrivande stund SHL:s målfarligaste lag med sina 75 gjorda mål. Men det är inte för sitt målskytte Latta är värvad menar han.

– Jag försöker vinna närkamper, gå på kassen och spela fysiskt. Jag är en 'grinder' på ett schysst sätt. Med all skicklighet som finns i det här laget tror jag att jag kan bidra med andra saker och balansera upp laget lite grann, avslutar Färjestads nyförvärv.