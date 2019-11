Negativt NHL-besked för Brynäs: "Det får man acceptera"

Efter förra säsongen lämnade 21-årige forwarden Jesper Boqvist Brynäs för spel i New Jersey Devils i NHL. Det var däremot inte givet att Boqvist skulle ta en plats i storsatsande Devils och Brynäs hopp om att han skulle komma hem har funnits under hela hösten. Men nu ska klubben alltså fått beskedet att de kan sluta hoppas på Boqvist som spelat nio NHL-matcher under hösten.

– De vill spela in honom i NHL den här säsongen och har ingen andemening att skicka iväg honom. Det får man acceptera, det är deras spelare, säger Sundlöv.

Med Boqvist ur bilden vänder Brynäs nu blad. Under säsongens gång har Sundlöv haft ambitionen att få in en ny spelare i sitt lagbygge. Sundlöv säger till Gävle Dagblad att de letar efter en forward som kan gå in i någon av Brynäs toppkedjor.

– Först och främst får vi nog titta utanför Sveriges gränser. Sen kan det vara så att det öppnar upp sig när det här kommer ut. I den bästa av världar är det spelare som vi har bra koll på redan. I den sämsta av världar får vi lita till andra personer, säger Sundlöv.

Brynäs ligger på tionde plats i SHL efter 20 omgångar. De har Samuel Asklöf och Niclas Andersén på skadelistan för tillfället.