Örebro upp i serieledning – vände och vann i Jönköping

SHL:s två hetatste lag ställdes mot varandra i tisdagens enda SHL-match när HV71 tog emot Örebro hemma i Kinnarps Arena, där båda lagen hade fyra segrar på de fem senaste matcherna.

Trots att det var gästerna som öppnade matchen bäst var det HV71 som kunde ta ledningen drygt fem minuter in i matchen. Linus Fröberg spelades fram av Simon Önerud och kunde direktskjuta in ledningsmålet bakom Dominik Furch i Örebro-målet.

Ledningen höll sig ända till den andra perioden, där Linus Öberg kunde pricka in kvitteringsmålet bakom HV71:s Hugo Alnefelt med ett sylvasst handledsskott.

– Det var ett bra skott. Jag har haft några skott som gått utanför så det är skönt att den gick på kassen. Den satt där den skulle, sade Öberg till C More i den andra periodpausen.

"HAN GER OSS ALLTID EN CHANS ATT VINNA"

Det var således likaläge inför den sista perioden. Där spände gästerna musklerna ordentligt, då man lyckades gå ifrån ett 1–1-läge till 4–1. Först kunde Sakari Salminen pricka in 2–1-målet i powerplay, innan samme Salminen säkrade segern med sitt 3–1-mål med 2:16 kvar att spela av den tredje perioden.

Shane Harper avslutade sedan målskyttet när han satte 4–1 i tom kasse.

I och med segern klättrar Örebro upp i serieledning i SHL, två poäng före tvåan Frölunda.

– Vi spelar bra, vi hade lite utvisningar emot oss men jag tycker att vi krigar på bra ändå. Fem mot fem så är vi bra, säger Örebros Ludvig Rensfeldt till C More som passar på att hylla målvakten Dominik Furchs insats mellan stolparna.

– Han släpper aldrig iväg oss mer än ett mål, han ger oss alltid en chans att vinna och det hjälper oss så klart mycket.

För Örebro väntar närmast ett tufft bortamöte med Luleå på torsdag, samtidigt som HV71 gästar Smålandsrivalen Växjö, även det på torsdag.

HV71 – Örebro 1–4 (1–0, 0–1, 0–3)

HV71: Linus Fröberg

Örebro: Sakari Salminen (2), Linus Öberg, Shane Harper