Tidigare SHL-spelaren till attack – anklagar NHL-coach för rasism

Tidigare SHL-spelaren Akim Aliu hamnade i hockeyvärldens rampljus i natt. Detta efter att ha anklagat Calgary Flames coach Bill Peters för att ha riktat rasistiska tillmälen mot honom under deras gemensamma tid i AHL.

"Han använde "n-ordet" mot mig flera gånger i omklädningsrummet för att han inte gillade musiken jag spelade", skriver Aliu på Twitter.

Det var efter att Mike Babcock blivit sparkad av Toronto Maple Leafs som det uppkom anklagelser om att han under säsongen 2016/17 tvingat dåvarande rooken Mitch Marner att ranka sina lagkamrater utifrån arbetsmoral. Babcock ska sedan ha informerat de spelare som hamnade längst ned på listan vad Marner tyckte om dem.

Uppgifterna skapade enorma rubriker i Toronto – och fick andra spelare att dela med sig mindre smickrande historier om coacher.

Den som skapade mest uppmärksamhet var den tidigare SHL-spelare Akim Aliu. På Twitter skrev den före detta AIK- och Karlskronaspelaren om sina erfarenheter av Calgary Flames nuvarande coach Bill Peters – utan att referera till honom vid namn. Om hur han använt rasistiska tillmälen mot Aliu under deras gemensamma tid i Chicago Blackhawks farmarlag Rockford Icehogs i AHL säsongen 2009/10.

Så här skrev Aliu i natt:

"Det är inte särskilt överraskande at vi hör de här sakerna om Babcock. Äpplet faller inte långt från trädet. Samma sak med hans protegé i YYC (flygplatsbeteckningen för Calgary, reds. anm.). Han använde 'n-ordet' mot mig flera gånger i omklädningsrummet för att han inte gillade musiken jag spelade."

Han fortsatte sedan:

"Jag ska erkänna att jag revolterade mot situationen. Skulle inte du? I stället för att ta itu med situationen skrev han ett brev till John McDonough (Blackhawks president) och Stan Bowman (general manager) för att få mig skickad till ECHL. En 20-åring som var på väg mot 20 mål i sin första proffssäsong utan speltid i vare sig PP eller PK och var på väg mot en bra start på sin proffskarriär."

Not very surprising the things we’re hearing about Babcock. Apple doesn’t fall far from the Tree, same sort of deal with his protege in YYC. Dropped the N bomb several times towards me in the dressing room in my rookie year because he didn’t like my choice of music. First one to

admit I rebelled against him. Wouldn’t you? And instead of remedying the situation, he wrote a letter to John McDonough and Stan Bowman to have me sent down to the ECHL. 20 year old on pace for 20 goals in his first pro year with zero PP/PK time was off to a great start in his