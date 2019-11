NHL har gett oss många anledningar att bli upprörda de senaste dagarna.

Det gick en säkring eller tre hos mig när Robert Bortuzzo med uppenbar avsikt att skada gav sig på Viktor Arvidsson i helgen. När han sedan, som återfallsförbrytare, kom undan med fyra matchers avstängning för sitt vidriga beteende kände jag bara uppgivenhet.

Erik Cernaks armbåge i ansiktet på Rasmus Dahlin någon dag senare var å sin sida mer en produkt av taskig tajming och dålig kroppskontroll. Där tror jag inte att det fanns någon intention att skada motståndaren, men likväl var Cernak ansvarig för sitt klumpiga agerande. Två matchers avstängning kändes som ett skämt givet att en av ligans mest framträdande unga backar tvingades avbryta matchen med en hjärnskakning.

Men det stannade inte vid våldsamheterna på isen.

Nej, de kanske värsta övertrampen har skett utanför densamma. Avslöjanden om maktfullkomlighet, pennalism som gränsar till sadism och allmän grisighet hos några av NHL:s coacher har dominerat rubrikerna i Nordamerika de senaste dagarna.

Den nu avskedade Mike Babcock sysslade med mindfucking mot Mitch Marner när han var rookie för Toronto Maple Leafs i hopp om... Ja, den som ändå kunde fatta vad han ville uppnå med sina metoder. Den ofta så hyllade tränaren bad sin unge adept att ranka lagets spelare utifrån arbetsmoral. Marner gick motvilligt med på det. Babcock tackade ynglingen för hans medverkan i det sjuka experimentet genom att informera spelarna längst ned på Marners totempåle om vad han tyckte om dem.

Man baxnar.

Mike Babcock som till råga på allt har utsett sig själv till någon slags talesperson för psykisk ohälsa. Hallå dubbelmoral!

Avslöjandet om Babcocks uppträdande mot Marner öppnade dammluckorna. I dess spår gick tidigare SHL-spelaren Akim Aliu ut på Twitter och berättade om hur Calgary Flams nuvarande coach Bill Peters riktat rasistiskt laddade okvädningsord mot honom som 20-årig rookie i AHL. Två av Alius tidigare lagkamrater i Rockford Icehogs gick i god för hans påstående – vilket fick Calgary att starta en egen utredning och hålla Peters borta från båset medan den pågår.

Samtidigt gick den tjeckiske tidigare NHL-backen Michal Jordan ut på Twitter och delade med sig av sina erfarenheter från sin tid med Peters som coach i Carolina Hurricanes:

1) Never wish anything bad to the person but you get what you deserve Bill.After years making it to the NHL had experience with the worst coach ever by far.Kicking me and punching other player to the head during the game...