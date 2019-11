Bröt benet - nu går veteransvensken mot comeback

Det var i samband med att han gick ned och täckte skott i Arizonas möte med Colorado som olyckan var framme. Niklas Hjalmarsson bröt vadbenet och sades missa minst tre månaders spel.

Nu har det gått ungefär 1,5 månader sedan skadan - och det kommer positiva rapporter från Arizona. Svensken har gjort stora framsteg i sin rehabilitering och kommer allt närmare spel, rapporterar The Athletic.

Även utan sin defensiva klippa har Arizona varit urstarka och bara New York Islanders har släppt in färre mål än Coyotes. De ligger just nu tvåa i Pacific Division.