Under två säsonger i Hockeyallsvenskan visade Niklas Rubin framfötterna mellan Tingsryds stolpar. Den Kungsbacka-födde burväktarens framfart i Hockeyallsvenskan gick så klart inte SHL-klubbarna förbi och inför fjolårssäsongen skrev Rubin på ett tvåårskontrakt med Luleå.

Debutsäsongen i SHL blev emellertid inte alls vad 23-åringen hade tänkt sig. Rubin spenderade merparten av säsongen på avbytarbänken och när han väl fick chansen i norrbottningarnas mål hade han svårt att leverera.

– Det var så klart ett tufft år där jag inte fick spela speciellt mycket. Samtidigt hade jag otroligt tuff konkurrens med ”Lassi” (Joel Lassinantti) som utan snack var ligans bästa målvakt under fjolåret, säger Rubin till Hockeysverige.

– Samtidigt var det ett väldigt nyttigt år för mig. Det var tufft emellanåt, det ska jag inte ljuga om, men jag fick lära mig att ta motgångar och bita ihop. Det går inte alltid på räls i 120 kilometer i timmen. Ibland tar det stopp och då får man hitta det positiva i den situationen och göra det bästa utav det. Det positiva med fjolåret var väl att jag fick träna mycket och köra mycket extra med fystränaren, men även köra mycket extra med Gusten (Törnqvist, målvaktstränare i Luleå). Det var mentalt tufft att inte få spela så mycket, men samtidigt väldigt lärorikt.

Niklas Rubin hade en tuff säsong i Luleå ifjol.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



"DET FANNS INGA TVEKSAMHETER"

Efter säsongen satte sig Rubin och Luleå ned och utvärderade situationen, där parterna kom överens om att bryta kontraktet i förtid. Men när en dörr stängs öppnas en annan. För Rubins del tog den dörren honom rakt in i Frölundas omklädningsrum.

– När Frölunda hörde av sig fanns det inga tvivel alls, Frölunda har alltid varit en klubb jag vill representera. Göteborg är väldigt nära hem till Kungsbacka där jag kommer ifrån, så det fanns inga tveksamheter från mitt håll när den här möjligheten dök upp. Det var hit jag ville och jag är otroligt tacksam att Luleå tillät det, då jag ändå hade ett år kvar på kontraktet med dem, säger Rubin.

I Frölunda har Rubins målvaktsspel nästan varit som dag och natt jämfört med hans tid uppe i Norrbotten. Den 23-årige målvakten är i dagsläget SHL:s statistiskt sett bästa målvakt, med en räddningsprocent på imponerande 93,5 procent och med ett målsnitt på bara 1,58 insläppta mål per match på de tio SHL-matcher han spelat under hösten.

– Det är svårt att sätta orden på exakt vad det är som har gjort att det gått så pass bra. I grunden är det nog mycket bra träning från i somras när vi började ta fart där. Sen har jag haft ett väldigt bra samarbete med Kristoffer Martin som är målvaktstränare här i Frölunda. Vi har hittat ett bra samarbete där vi lyckats plocka fram bitar i mitt spel som vi båda tyckte att jag borde hitta tillbaka till.

– Samtidigt har jag så klart velat behålla lite saker som jag lärt mig under de senaste säsongerna både i Luleå och Tingsryd, så vi har satt ihop en bra variation, eller vad man ska säga, av de delarna av mitt spel.

"HAN HAR BETYTT OTROLIGT MYCKET FÖR MIG"

Just arbetet med målvaktstränaren Kristofer Martin är något som Rubin lyfter fram som något av en nyckel till hans framgångar på SHL-isarna den här hösten.

– Han har betytt otroligt mycket för mig. ”Kribba” är väldigt bra på det han gör. Han är bra på att känna av på hur man är som målvakt, men även som person. Han har en väldigt bra insyn i målvaktsspelet och jag tycker att han är väldigt bra på att se ens styrkor och bygga ens spel utifrån det, säger han och fortsätter:

– Även de här bitarna som man måste bli bättre på är han bra att lyfta fram. Han är bra på att föra dialog kring de bitarna och få en att fatta både de positiva och kanske lite negativa bitarna i ens spel.

Med tanke på fjolårssäsongen, hur var ditt självförtroende när du gick in till den här säsongen?

– Som målvakt är det alltid lite speciellt. Jag har alltid vetat att jag kan spela på en bra nivå, det visade jag inte minst i Tingsryd. Sen är det klart, när det blir en säsong som i Luleå har man kanske inte ett självförtroende som är på topp. Men samtidigt var det en extremt stor revanschlusta när jag gick in till den här säsongen.

– Jag kände att det verkligen var upp till bevis för mig nu själv att bevisa att jag hör hemma på den här nivån. Självförtroendet var det väl egentligen inget större fel på inför säsongen, det var snarare att jag hade en otroligt stor revanschlusta.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



MER TRYGG I SIG SJÄLV

Den revanschlustan har tagit Rubins spel till en helt ny nivå den här säsongen, där han som sagt är hela SHL:s statistiskt sett bästa målvakt under hösten.

Vad är den största skillnaden på målvakten Niklas Rubin idag jämfört med ifjol?

– Dels så känner jag mig mer bekväm i det sätter jag spelar på idag och att jag känner är trygg i det jag gör därute. Jag behöver inte tänka på allting där ute.

– Sen har jag gjort ett år i ligan, det ska man inte underskatta. Under förra säsongen var allting väldigt nytt. Idag är jag mer erfaren på alla plan, hur allting fungerar runt omkring på arenor och så där. Det är klart att det är en målvakt med lite mer självförtroende som står här idag. Jag är mer trygg i mig själv idag än vad jag var för ett år sedan.

Att det skulle gå så pass bra som det har gjort under hösten var ingenting som Rubin såg framför sig inför säsongen. Han berättar att han så klart alltid målar upp positiva bilder inför en säsong, men…

– Att det skulle gå så här bra hade man kanske inte räknat med, skrattar Rubin.

– Jag är positivt överraskad och har verkligen något att bygga vidare på för resten av säsongen. Det är en lång säsong och jag har ett tydligt mål med vad jag vill och det är att fortsätta på den inslagna vägen, det har ju gett ganska bra effekt.