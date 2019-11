Edmonton välkomnar er med öppna armar: "Vill visa att det är en fantastisk stad"

Den 22-29 mars nästa år anordnar hockeysverige.se i samarbete med OilersNation en NHL-resa till Edmonton. Här förklarar OilersNations grundare och delägare Jay Downton vad som är så speciellt med Edmonton – och varför just Du bör följa med och se Oilers live i Rogers Place.

"Hej!

Mitt namn är Jay Downton och jag är en av grundarna bakom OilersNation.com och The Nation Network. Det är också jag som är värd för NHL-resan till Edmonton i mars.

Vi startade OilersNation, ett media- och livstilsföretag med inriktning mot fans, på grund av vår kärlek för hockeyn och närmare bestämt Edmonton Oilers. Vårt fokus har alltid legat på att försöka bygga ett community för passionerade hockeyfans och interagera med dem via webben, sociala medier, olika tillställningar och resor. Förra året hade vi äran att ta emot 25 svenskar i Edmonton under sju dagar. Det var otroligt roligt och minnesvärt både för våra gäster och oss som arrangörer. Nu ska vi göra om det här i mars och jag ser fram emot att få visa upp vår stad och inte minst vårt, just nu, framgångsrika hockeylag för er.

Vad är det då som är speciellt med Edmonton? Vad är det som gör staden unik jämfört med andra NHL-städer?

För det första är Edmonton en liten stad med NHL-mått mätt. Men det är samtidigt en stad med en otrolig passion för ishockey. HOCKEY ÄR LIVET. Här i Edmonton är downtown alltid upplyst i oranget och blått på matchdagar och man kan liksom känna på människors energi och förväntan inför matchen att något är på gång att hända.

Hockey är verkligen något som sluter hela staden samman och det är något jag inte tror att man kan uppleva i andra hockeymarknader. Barerna och restaurangerna börjar fyllas med folk vid fyratiden, det är då den verkligen anspänningen börjar komma. Alla pratar om de hetaste spelarna, vad de har för förväntningar och hur de tror att matchen kommer att sluta. Oilers är liksom invävda i vår kultur. När det går bra för laget är vi glada, när det går dåligt är vi ledsna.

Förresten, nämnde jag att vi har en skinande ny arena i Rogers Place? Och att vi får se världens bästa spelare, Connor McDavid? Det är en ära för oss som Edmontonbor att kunna se honom i varje match.

Jay med Jacob som var med på fjolårets resa till Edmonton.Foto: OilersNation.com



Vad kan ni som gäster förvänta er i Edmonton?

Jo, ni kan förvänta er att hela Edmonton välkomnar er med öppna armar. Ert hotell ligger centralt, alldeles intill Rogers Place där allt det roliga sker. Här finns fantastiska restauranger, schyssta barer, shopping och naturen bara några fotsteg bort. Jag själv och vårt OilersNation-team kommer hela tiden att finnas tillgängligt för att ger den autentiska Edmonton-upplevelsen och vara till hands om det är något de kan bistå med.

Under resan kommer Edmontons turistbyrå att stå värd för en fin middag på en av Edmontons coola restauranger. Vi kommer även att få möjlighet att gå på en morgonvärmning och se spelarna göra sig redo för en av matcherna.





Vad betyder det för oss Edmontonbor att få besök från Sverige då?





Eftersom vi bor i en liten stad rätt långt norrut har vi en slags mentalitet av att vara isolerade från resten av världen. Så varje gång vi får långväga gäster blir vi lite konfunderade och undrar "varför Edmonton?" Jag tror det är därför vi är väldigt måna om att vara gästvänliga. Vi vill visa för folk att Edmonton är en fantastiskt stad och hoppas att ryktet ska sprida sig utanför stadens gränser.





Tajmingen för ert besök kunde inte vara bättre. Just nu, efter Oilers starka start på säsongen, är folk alldeles överväldigade. Hela staden är elektrisk när det går bra för laget, för att inte prata om när det närmar sig slutspel. Nu när Connor och Leon Draisaitl spelar magisk hockey är vi övertygade om att Oilers ska ta sig dit.





Hur som helst... Vi ser fram emot att träffa er och visa upp vår underbara stad!

Varmt välkomna!"





Jay Downton











RESEINFORMATION

Årets resa pågår mellan den 22 och 29 mars, då våren förhoppningsvis har nått Edmonton.

I resepaketet ingår:

* Flygbiljetter Stockholm-Edmonton, tur och retur.

* Sex nätter på Crash Hotel ett stenkast från Rogers Place.

* Biljetter till Edmonton-Anaheim (23 mars), Edmonton-Colorado (25 mars) och Edmonton-San José (27 mars).

* Transport till och från flygplatsen i Edmonton.

* En middag på en av Edmontons hetaste restauranger, där Edmontons turistbyrå är vänlig nog att stå för alla utgifter.

* En Oilersnation-keps.

* Ett års gratis abonnemang på Hockeysverige Plus.

* Svensk reseledare i form av hockeysverige.ses chefredaktör Uffe Bodin.

Pris: ca 21 800 kronor för del i dubbelrum, ca 24 800 kronor för enkelrum*.

* Om du reser själv kan vi försöka hitta någon annan ensamresenär att dela ett dubbelrum med.

Kontakta oss om så är fallet: uffe.bodin@hockeysverige.se

Observera att priserna på Oilersnations sajt anges i kanadensiska dollar.

BOKA RESAN TILL EDMONTON – KLICKA HÄR



Flygdetaljer:

KL 1108 22MAR Stockholm – Amsterdam 1110A 115P

KL 675 22MAR Amsterdam – Edmonton 230P 430P





KL 9573 28MAR Edmonton – Toronto 115P 658P

KL 696 28MAR Toronto – Amsterdam 1055P 1205P+

KL 1115 29MAR Amsterdam – Stockholm 240P 440P

För frågor, kontakta Uffe Bodin: uffe.bodin@hockeysverige.se