De har kommit sist i grundserien fyra säsonger i rad (och är på väg mot en femte jumbonotering). De har tvingats kvala sig kvar de fem senaste säsongerna och lägger man ihop årets grundseriepoäng med pinnarna från de fyra senaste skulle det inte ens räcka till en Allettan-plats 17 omgångar in i årets västserie. Jösses.



Senast jag publicerade en statistisk spaning angående Surahammar var den av positiv art då unge Marcus Wahlgren assisterad av Conny Strömberg hittat en väg att prygla in mål i Hockeyettan.



Den här gången blir det betydligt mer negativa tongångar.



Jag måste medge att jag själv blev lika delar överraskad och fascinerad när jag använde mina (blygsamma) matematiska skills igår eftermiddag och räknade fram att Surahammar om klubben slår ihop sin sammanlagda poängskörd från de FEM senaste säsongernas grundserier ändå inte hade legat på Allettan-plats i den västra serien i skrivande stund (för det krävs ju just nu 35 inspelade pinnar).



Poängen från fem raka serier räcker alltså inte för att inneha en Allettan-plats efter 17 spelade omgångar. Det säger ganska mycket om den uselhet Surahammar svarat för i många år.



Se här (inspelade poäng/målskillnad i grundserierna)



19/20: 4 poäng 35-82 (17 matcher av 22)

18/19: 8 poäng 33-94

17/18: 4 poäng 29-112

16/17: 6 poäng 36-106

15/16: 8 poäng 45-91

= 30 poäng



Det behöver väl knappas påtalas att Surahammar kommit sist i den västra serien samtliga dessa säsonger och är på god väg att göra det även i höst. Har man lyckats spela in fyra poäng på 17 matcher så här långt talar väl inte direkt särskilt mycket för att man ska plocka in de åtta pinnar och 25 minusmål som skiljer till nästjumbon Kumla under de fem sista omgångarna.



Vill man dra det statistiskt uppseendeväckande ännu ett varv längre kan dessutom konstateras att Borlänges skyttekung Markus Persson på egen hand gjorde lika många eller fler mål (36) förra säsongen än vad Surahammar som lag mäktade med under grundserien säsongerna 16/17 (36), 17/18 (29) samt 18/19 (33). Det är helt galet.



Men publiken verkar inte påverkas av de svaga resultaten. Snittet påverkas påfallande lite, det verkar finnas ungefär 200 trogna själar som dyker upp på läktarna i vått och torrt.



Publiksnittet under jumboåren:

19/20: 226

18/19: 196

17/18: 381

16/17: 194

15/16: 260



Att siffran hoppade upp till 381 katastrofåret 17/18 när det bara blev fyra poäng inspelade och 29 mål framåt förklaras med att Västerås då fanns i serien och att det kom 1711 åskådare för att se just den matchen.

Det är remarkabla siffror. Att laget trots ”satsningar” gång på gång på gång lyckas göra så miserabla resultat. Det är ju faktiskt flera säsonger som inletts med en känsla av att ”i år kan nog Sura rycka upp sig ändå”. Det verkar sitta så mycket losermentalitet i väggarna att kommunen borde överväga att jämna Surahallen med marken.

Men än värre, Surahammar har dessutom slutat sist i alla fortsättningsserier sedan säsongen 14/15 och tvingats till kvalspel fem säsonger i rad. De två senaste åren har man klarat sig kvar i Hockeyettan på målskillnad i de nerviga kvalserierna.



Vi snackade om kandidater till att åka ur ligan i det podcast-avsnitt vi släppte tidigare i veckan och att Surahammar balanserar på en tunn linje är förstås ett understatement. Men, man kan inte åka ur en grundserie och det finns förstås positiva halmstrån att greppa efter för att i alla fall få med sig någonting till den vårserie som stundar och där man faktiskt får en ny chans att undvika negativt kvalspel.



Laget har plockat fyra poäng så här långt. Lyckas man ta sig samman och få med sig fem poäng från de fem sista omgångarna (där det väntar motstånd från Linden, Forshaga, Mariestad, Köping och Nyköping) skulle det innebära den bästa poängskörden i grundseriespelet sedan säsongen 14/15 (då man plockade 18 poäng och kom trea från slutet).



Alltid något.



* * *

Att Robin Karlsson, som lämnade sin norska klubb Sparta Sarpsborg för några veckor sedan, återvänder till Väsby är lika viktigt för laget som det är väntat.



Båda backens tidigare klubbar, Huddinge och Väsby, visade intresse när han blev tillgänglig och valet av klubb är naturligtvis helt rätt. I Väsby blir han en del av en konstant framåtskridande satsning och kommer kunna bära en stor roll, i jämförelse med den nostalgisatsning som kommer ta Huddinge en bra bit den här säsongen, men sen mest lämnar en massa frågor hängande i luften.



Karlsson spetsar till backbesättningen i Väsby och det kan väl inte konstateras annat än att de kommer bli att räkna med i vår.

* * *



Ikväll vankas ännu en mastig omgång i Hockeyettan och vissa matcher är betydligt mycket mer intressanta än andra.



I väster bör ni hålla ögonen på Skövde-Nyköping, det är gästernas sista chans att över huvud taget hålla något som helst liv i drömmen om Allettan. Förlust och det är över.



I öster är det Enköping-Vallentuna och framförallt Huddinge-Strömsbro som tilldrar sig det största intresset när oerhört viktiga poäng i Allettan-racet ska fördelas.

I söder har Kalmar (mot HC Dalen) och Halmstad (mot Mörrum) oerhört svåra bortamatcher i jakten på väldigt viktiga poäng kring strecket samtidigt som Tranås tar emot serieledande Nybro hemma i Stiga Arena.



I norra serien kan Teg bli helt klara för Allettan om de plockar de förväntade poängen av SK Lejon.



Då vet ni vad ni ska ha koll på i afton.