NHL-TIMMEN: "Blir det här NHL:s #metoo?"

Det har minst sagt stormat i NHL den senaste veckan. Efter att Mike Babcock fick sparken av Toronto Maple Leafs kom det ut uppgifter om en händelse för två år sedan där han ska ha tvingat dåvarande rookien Mitch Marner att ranka lagets spelare utifrån arbetsmoral. Därefter informerade han spelarna som hamnade längst ned på Marners lista om vad han tyckte om dem.

Det följdes av uppgifter om att Babcocks tidigare medhjälpare i Detroit Red Wings, Calgary Flames nuvarande coach Bill Peters, ska ha använt rasistiska tillmälen mot den färgade forwarden Akim Aliu under deras gemensamma tid i Chicago Blackhawks farmarlag Rockford Icehogs. Det har även förekommit andra anklagelser gentemot Peters om fysiskt våld mot spelare under hans tid som huvudtränare för Carolina Hurricanes.

I det 277:e avsnittet av NHL-timmen går Linus Hugosson, Uffe Bodin och Jonatan Lindquist på djupet i de snåriga frågorna kring vad som är okej och inte när det kommer till tränarens uppdrag i NHL. De frågar sig också om vi är på väg att få NHL:s motsvarighet till #metoo så till vida att fler spelare träder fram och berättar om missförhållanden i ligan.

DESSUTOM:

* Den senaste veckan har Viktor Arvidsson och Rasmus Dahlin blivit skadade till en följd av fula tilltag som inte alls gav lika långa avstängningar som förväntat. Har NHL och dess disciplinnämnd med George Parros i spetsen gått vilse?

* Edmonton Oilers överträffar förväntningarna. Hur mycket beror det på Connor McDavid och Leon Draisaitl? Och vad har nye coachen Dave Tippett betytt?

* Vi lottar ut två ex av spelet You Crash The Game – men för att vinna måste du svara på en klurig fråga signerad spelets skapare David Kvicklund.

Detta och mycket annat i det 277:e avsnittet av NHL-timmen.

NHL-resa

I samarbete med LA Travel arrangerar NHL-timmen en resa till Sedinarnas tröjhissning i Vancouver. Klicka på länken nedan för mer information:

Vancouver 7-14 februari

Medverkande

Linus Hugosson

Uffe Bodin

Jonatan Lindquist

Kontakt

Maila NHL-timmen

NHL-timmens hemsida

NHL-timmen på Facebook

NHL-timmen på Twitter

NHL-timmen på Instagram

Länkar till lyssning

NHL-timmen på Acast

NHL-timmen på Spotify

NHL-timmen på iTunes