Nya anklagelser mot Calgarytränaren – ska ha använt fysiskt våld

Det blåser orkanvindar kring Bill Peters just nu. Under natten till onsdag twittrade den före detta SHL-spelaren Akim Aliu att den nuvarande Calgary-tränaren använt sig av rasistiska uttryck mot honom under hans tid i AHL-laget Rockford IceHogs.

Både Calgary Flames och NHL har efter det inlett en utredning mot NHL-tränaren. Under gårdagskvällen kom även uppgifter på att Peters fått lämna sin roll som huvudtränare, uppgifter som senare dementerades av Flames general manager Brad Treliving.

Nu kommer nya anklagelser mot Peters. Den tidigare Carolina-backen Michal Jordán, som nu för tiden spelar i KHL-klubben Amur Chabarovsk, gick under gårdagskvällen ut på sitt Twitter-konto och anklagade Peters för att ha använt fysiskt våld mot honom under tiden de delade i Carolina Hurricanes mellan 2014 och 2016.

1) Never wish anything bad to the person but you get what you deserve Bill.After years making it to the NHL had experience with the worst coach ever by far.Kicking me and punching other player to the head during the game...