Så tänker 'Nordamerika-svenskarna' om JVM

– Jag har ställt frågan om hur klubbarna ställer sig, men jag har inte fått någon återkoppling från klubbarna, säger förbundskaptenen till hockeysverige.se.

Igår var det en månad kvar till JVM drar igång i Tjeckien. Idag är det en vecka kvar innan Tomas Montén plockar ut en preliminär trupp med de spelare som ska få äran att representera Sverige vid det kommande världsmästerskapet.

Det finns svenskar borta i Nordamerika som är aktuella för JVM. Några av dem, som Erik Portillo och Axel Andersson spelar i juniorligor och är tillgängliga för turneringen. Men för stjärnorna Adam Boqvist, Rasmus Sandin och David Gustafsson är det mer osäkert.

NHL-SVENSKEN KAN BLI AKTUELL

Samtliga har spelat i NHL under säsongen och David Gustafsson är just nu given i Winnipeg Jets. Han får bara några minuter speltid per match, men har spelat 17 raka matcher med klubben. Att han ska spela JVM är ett långskott, men hans agent Andreas West utesluter i alla fall ingenting.

– Det enkla svaret lyder att David är Winnipegs spelare och gör allt för att bli en så bra och användbar spelare som möjligt för dem. Om Winnipeg anser att JVM skulle gynna hans utveckling och om han blir uttagen i JVM-laget skulle David ta sig an den utmaningen med stor glädje och passion, säger West till hockeysverige.se.

Även Adam Boqvist tycks vara positivt inställd till spel i Junior-VM. Han var en av de bärande spelarna redan förra året och skulle kanske bli lagets klarast lysande stjärna om han anslöt även i år. Men det är inte där hans huvudfokus ligger just nu, berättar agenten Martin Nilsson.

– Får han för Chicago vill han spela - men fokus ligger på ta sig tillbaka till spelande backarna i Blackhawks.

HAR GJORT SUCCÉ I AHL

Adam Boqvist har varit uppe och känt på hetluften i NHL och gjorde mål redan i sin andra match. Nu är han stekhet i AHL, med fem poäng på sina två senaste matcher, så det vore inte helt osannolikt om den forne draftåttan får en ny chans i Chicago.

Rasmus Sandin har fått utdelning i AHL. Foto: Bildbyrån.



För Rasmus Sandin ligger en återkomst till NHL förmodligen längre bort just nu. Han inledde säsongen som ordinarie, men skickades ned efter sex matcher. Då sades det från Toronto-håll att man planerade att ha honom i AHL resten av säsongen. Som bekant har ju saker emellertid förändrats i Maple Leafs sedan dess. Mike Babcock har fått sparken och ersatts av AHL-laget Marlies coach Sheldon Keefe. Det kan förstås öka möjligheten för Sandin att kallas upp. Då blir det knappas spel i junior-VM.

Backen, som även han var en bärande del av laget redan under förra årets JVM-lag, har imponerat stort i AHL med nio poäng på elva matcher. De allra flesta under tidigare nämnda Sheldon Keefe's ledning.

OSÄKERT FÖR MONTÉN

Tomas Montén är som bekant den som tar ut laget. Hockeysverige.se har pratat med förbundskaptenen och han vet ännu inte riktigt vad som gäller med de tre möjliga förstärkningarna.

– Jag har haft kontakt med de berörda klubbarna. När vi var i Finland och spelade i november träffade jag alla klubbar som har spelare som kan bli aktuella. Jag har ställt frågan om hur klubbarna ställer sig, men jag har inte fått någon återkoppling ännu. De har bara sagt att 'vi får fundera och återkomma'. Det vi vet nu är bara att David spelar i Jets och de andra i AHL.

Montén säger också att det inte är säkert att han får beskeden från klubbarna innan han tar ut laget på onsdag, eftersom det trots allt är drygt tre veckor kvar till JVM-starten då. Mycket kan alltså förändras längs vägen. Omkring jul får vi den spikade truppen för Sverige. På annandagen inleder de turneringen mot den regerande mästaren, ärkerivalen Finland.

Hockeysverige.se har sökt representanter för Rasmus Sandin men utan framgång.