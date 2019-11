TV: Garpenlöv: "Vi vill se människan – inte hockeyspelaren"

NEW YORK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronors förbundskapten Johan Garpenlöv befinner sig just nu i Nordamerika för sin traditonsenliga NHL-resa, där han under drygt två veckor åker runt om i USA och Kanada för att träffa de svenska NHL-proffsen.

– Vi åker över och ser matcher där det är många svenskar med. Sedan försöker vi träffa svenskarna efter matcherna för att prata med dem och hålla en personlig kontakt med dem under säsongen, säger Garpenlöv till hockeysverige.se.



"KOMMER ATT LIGGA TILL GRUND UNDER EN LÅNG TID"

Förra veckan presenterade förbundet sitt nya program "Hemmaplansmodellen". I videospelaren ovan berättar Garpenlöv mer om vad det nya programmet innebär.

– Vi vill se människan och inte hockeyspelaren. Det är viktigt att alla får sig själva och att man försöker vara tillmötesgående för alla personer, säger Garpenlöv.

– Det är ett jättebra genomarbetat material som har kommit fram. Jag tror att det kommer att ligga till grund under en lång tid framöver. Jag tror att vi kommer att få se många duktiga hockeyspelare som har gått igenom det här programmet, säger Garpenlöv.

Se hela intervjun med förbundskaptenen i spelaren ovan.