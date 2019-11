Västerås och Björklöven spände musklerna

Västerås och Björklöven. Där har ni kvällens två vinnare i den allsvenska toppstriden



Västerås - Timrå 4-2



Västerås: Jimmie Jansson, Sebastian Benker, Kelsey Tessier, Marcus Bergman

Timrå: Sebastian Ohlsson, Linus Nässén

.Inför matchen sade C Mores Mike Helber att den här kvällen kunde bevisa om Västerås bara var ett slutspelslag, eller ett lag som skulle kunna haka på i kampen om att åtminstone topp-fyra. Västerås bevisade att man vill vara ett topplag.

Laget tog sin tredje raka seger och bröt Timrås svit med fem raka segrar. Sebastian Benker blev målskytt för fjärde matchen i rad och har 4+3 på de fem senaste matcherna. Han var en av planens förgrundsfigurer.

– Det ville inte lossna i början men men nu börjar de trilla in i nätet. Det är skönt, sade den glödheta Västeråsspelaren till C More.

Victor Brattström, den glödheta Timrå-keepern, hade en tyngre match. Inte mindre än tre puckar gled nesligt in bakom målvakten - när det såg ut som att målvakten redan hade kontroll på pucken.

Västerås är femma i HockeyAllsvenskan med åtta poäng upp till tvåan MODO.

BIK Karlskoga - Björklöven 2-5

BIK Karlskoga: Wilhelm Westlund, Fredrik Forsberg

Björklöven: Kristoffer Söder, Alexander Viklund x2, Pontus Andreasson, David Lindquist

BIK Karlskoga föll tungt mot Timrå senast och idag åkte de på ännu en förlust mot en topp-konkurrent. Värmlänningarna hämtade faktiskt in ett 0-2-underläge i den andra perioden men de orkade inte vända på steken.

I stället kunde Björklöven återta ledningen och till sist ta en bekväm seger. De har nu sju raka vinster och leder serien med sex poäng. Ned till trean Karlskoga är det nu åtta poäng så kvällens seger var onekligen viktig.

Alexander Wiklund blev den något oväntade matchvinnaren.

Vita Hästen - Södertälje 3-2

Vita Hästen: Joakim Hälleström, Filip Cruseman, Linus Andersson

Södertälje: Christopher Bengtsson x2

Nej, inte ens en debuterande Justin Pogge i målet kunde få in SSK på vinnarspåret igen. Nästjumbon åkte på sin fjärde förlust i rad medan Vita Hästen tog sin sjätte (!) raka seger.

Som så ofta förr den här säsongen klev succéspelaren Linus Andersson fram. Han avgjorde i powerplay i början av den tredje perioden, med sitt tolfte mål för säsongen. Han är bara två mål ifrån Tor Immo och Henrik Björklund i skytteligan.

AIK - Västervik 1-3

AIK: Jacob Svensson

Västervik: Rob Bordson x2, Lukas Wernblom

AIK är alltjämt klar jumbo. Rob Bordson klev fram som hjälte för Västervik genom att båda inleda och avsluta målskyttet, men det var Lukas Wernblom som officiellt fick "Game Winning Goal" när han pricksköt in 2-0 i den andra perioden.

Det här var två av HockeyAllsvenskans minst formstarka lag som möttes. Segern idag var Västerviks första på fem matcher och de hade hela sju matcher utan en fullpoängare inför kvällen. Med andra ord var det nog ett ganska tacksamt läge att möta ett AIK, som nu åkte på sin tredje raka förlust.

Vad hände med Bobo Simensen-effekten?

Kristianstad - Karlskrona 3-1

Kristianstad: Johan Lundgren x2, Amil Krupic

Karlskrona: William Pethrus

Johan Lundgren är i storform. Det visste vi redan inför kvällens match. Han bevisade det ytterligare genom att göra två mål i Kristianstads viktiga 3-1-seger. Lundgren har, enligt HockeyAllsvenskan.se, nu gjort poäng i tio raka hemmamatcher.

Kvällens resultat gjorde att Karlskrona missade chansen att rycka ifrån de jagande lagen i kampen om en topp åtta-plats. I stället krymptes avståndet nedåt till blott fyra poäng - för det är ju just Kristianstad som jagar närmast bakom.