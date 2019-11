Anklagade tränaren ber om ursäkt i brev: "Tar fullt ansvar"

När Calgary övertidsbesegrade Buffalo i natt fanns inte huvudtränaren Bill Peters på tränarbänken för sitt Flames. Den 54-årige kanadensaren får inte träna laget under tiden han är under utredning för de rasismanklagelser som tidigare SHL-spelaren Akim Aliu riktat mot honom.

Nu kryper Peters till korset.

TAR ANSVAR FÖR DET HAN SAGT

I ett öppet brev till Calgarys general manager Brad Treliving skriver Peters bland annat att han "ber om ursäkt till honom (Treliving) och hela Calgarys organisation för det stötande språket han använde för ett decennium sen".

Han skriver vidare att han förstår att hans språkbruk vid tidpunkten resulterat i både ilska och besvikelse. Vidare skriver Peters att han "tar fullt ansvar för det han sagt" och att det han sade i stridens hetta inte reflekterar hans personliga värderingar.

SKA VÄNDA PÅ ALLA STENAR

Efter nattens match mot Buffalo träffade Treliving media, där han sade att det varit tre tuffa dagar för alla inblandade och att klubben försökt vara så öppen och transparent som möjligt.

– Jag vet att alla vill ha någonting gjort direkt, då världen vi lever i ser ut på det viset. Vi försöker inte dra ut på tiden eller uppehålla någonting. Det här är allvarliga anklagelser. Jag vill bara se till så att vi gör ett så genomarbetat arbete som möjligt och vrider och vänder på alla stenar och gör allt vi behöver göra, säger Treliving.



Treliving berättar vidare att han hoppas ha en uppdatering i fallet under morgondagen (läs: i dag, torsdag).