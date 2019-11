Förre SHL-succén lämnar sin österrikiska klubb

Efter att ha tagit hela SHL med storm under våren 2018 upplevde Olle Liss ett tyngre fjolår. Forwarden, som fick chansen i Tre Kronor under succévåren 2018, stod bara för sju poäng (5+2) på 44 matcher för Rögle under fjolårssäsongen och valde inför den här säsongen att testa på någonting nytt.

FYRA POÄNG PÅ 17 MATCHER

Flyttlasset gick således till österrikiska EBEL-klubben Dornbirn. Inte heller där har Liss fått igång produktionen, utan har under hösten stått för beskedlig fyra poäng (2+2) på 17 matcher.

Nu meddelar klubben att man väljer att gå skilda vägar med Liss. Via ett Facebook-inlägg tackar klubben för Liss insatser för klubben och önskar honom lycka till i framtiden.

Var Liss hamnar härnäst är i dagsläget inte känt.