HV 71 och Rögle segrade i derbyomgången

Tufft, tätt och riktig derbykaraktär. Så kan man summera skånederbyt mellan Rögle och Malmö. Till slut kunde Rögle dra det längst strået efter att Simon Ryfors blivit stor derbyhjälte i förlängning.

– Det är riktigt härligt. En riktig krigarinsats och vilken publik det var idag, säger han till CMore.







Brynäs-Linköping 3-1 (1-0, 2-0, 0-1)



Brynäs: Tomi Sallinen, Joachim Rohdin, Victor Söderström

Linköping: Jaakko Rissanen

Brynäs förlorade senast snöpligt på straffar mot Luleå medan Linköping efter sin fina sträcka med fyra vinster kom till mötet med Brynäs med två raka förluster. En match som betydde väldigt mycket. En vinst för Linköping skulle göra att det minskade gapet till just Brynäs som innehar den sista kvalplatsen till slutspel.

Det var hemmalaget som satte sig i förarsätet i matchen genom Tomi Sallinen som utnyttjade hemmalagets numerära överläge och gjorde 1-0.

Brynäs utökade tidigt i den andra perioden genom Joachim Rohdin. Brynäs powerplay var verkligen vägvisande ikväll då backen Victor Söderström kunde göra 3-0. Jaakko Rissanen kunde snygga till siffrorna genom sitt 3-1-mål men närmare än så kom inte Linköping





Djurgården-Leksand 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)



Djurgården: Linus Hultström, Manuel Ågren

Det börjar tyvärr bli en vana för Leksandsfansen att se sitt lag förlora och förlora. Det blev ingen ändring borta mot Djurgården heller. Även om man gjorde en bra första period precis som Luleå senast så gör man inte mål. Istället skulle Linus Hultström spräcka målnollan i matchen i powerplay. Assisterad av Olle Alsing och Patrik Berglund.

Två mål på fyra matcher

Leksand vann skottet totalt med 22-29 men vad hjälper det när man inte gör något mål. Manuel Ågren kunde punktera matchen när han gjorde 2-0 i tom bur. Leksand har nu endast gjort två (!) mål på de senaste fyra matcherna. Tungt.

Färjestad-Skellefteå 4-2 (3-0, 1-0, 0-2)

Färjestad: Victor Ejdsell, Daniel Viksten, Michael Latta, Gustav Rydahl

Skellefteå: Jonathan Pudas, Joakim Lindström

Innan matchen hyllades Mikeal Johansson av publiken i Löfbergs Arena efter en lång och framgångsrik karriär i Färjestad. 396 matcher hann han med under sina nio säsonger i klubben där han lyckades vinna tre SM-guld.

Det blev en oväntad förlust senast mot Oskarshamn för Färjestad. Det använde man som rejäl tändvätska när man tog emot Skellefteå hemma. Victor Ejdsell gav hemmalaget ledningen och Daniel Viksten kunde två minuter senare utöka till 2-0.

Det blev även en drömdebut för nyförvärvet Michael Latta. Den tidigare NHL-spelaren kunde göra 3-0 innan periodvilan. Efter nyförärvet Lattas 3-0 kunde Färjestad utöka ytterligare genom Gustav Rydahl fram till 4-0. Skellefteå kunde tröstmåla genom Jonathan Pudas och Joakim Lindström men närmare än så kom inte Skellefteå.





Frölunda-Oskarshamn 4-1 (3-0, 0-0, 1-1)

Frölunda: Jacob Peterson, Joel Mustonen, Jacob Moverare, Patrik Carlsson

Oskarshamn: Robin Söderqvist

Frölunda fortsätter att övertyga och hade inga problem mot Oskarshamn hemma i Scandinavium. Hemmalaget rivstartade genom Jacob Peterson som redan efter två minuter gjorde 1-0 för Frölunda.

Oskarshamn som skrällde senast mot Färjestad krigar fortfarande i botten med Leksand, Växjö och Linköping hoppades på ytterligare en skräll. Men Frölunda punkterade matchen redan i den första perioden. Joel Mustonen gjorde 2-0 och Jacob Moverare kunde psykologiskt tungt för gästernas del sätta 3-0 med 25 sekunder kvar av den första perioden.

Frölunda kunde göra 4-0 genom Patrik Carlsson medan Robin Söderqvist tröstmålade för Oskarshamn till 4-1.





Luleå-Örebro 4-1 (0-0, 3-1, 1-0)

Luleå: Einar Emanuelsson, Nils Lundkvist, Erik Gustafsson, Niklas Olausson

Örebro: Jordan Boucher

Örebro övertygar allt jämnt i SHL och hade inför toppmötet med Luleå tre raka vinster. Det såg också ut att Örebro skulle gå mot sin fjärde raka och befästa serieledningen när man gjorde 0-1 genom Jordan Boucher. Sedan började Luleås upphämtning. Först genom Einar Emanuelsson assisterad av Robin Kovács som fortsätter sin fina form.

Upp i delad serieledning

Nils Lundkvist kunde sen göra 2-1 till Luleå som nu hade vänt. Sen hade hemmalaget verkligen marginalerna på sin sida när man gjorde sitt 3-1-mål. Skottet från Erik Gustafsson räddades av Jonas Arntzen men returen han släppte gick rakt på en Örebro-back som styrde in pucken i eget mål.

Niklas Oluasson kunde sen göra matchavgörande 4-1 i tom bur och Luleå visade stor moral genom att vinna och vända mot Örebro i toppmötet. Luleå upp i delad serieledning med Frölunda.





Rögle-Malmö 4-3 (1-1, 2-1, 0-1, 1-0)



Rögle: Daniel Zaar, Ted Brithén, Nils Höglander, Simon Ryfors

Malmö: Matias Myttynen, Fredrik Händemark, Frederik Storm

Man väntade sig en tät och tuff match. Rögle och Malmö gjorde verkligen ingen besviken. Redan från första nedsläpp var det full fart från båda lagen och en match med en riktig derbykaraktär. Det var gästerna som skulle få jubla först efter att Matias Myttynen styrt in 1-0 tidigt i matchen.

Rögle kom tillbaka in starkt och fick ett gyllene läge att kvittera på straff men Leon Bristedt straff var direkt svag då han missade målet med bred marginal. Rögle skulle dock få till kvitteringen i matchen. Daniel Zaar var påpasslig framför mål när Kodie Curran hittade hans klubba.

Malmö kom tillbaka två gånger

Ted Brithén har bara gjort tre matcher totalt den här säsongen men när nu förstacentern i hemmalaget var tillbaka gjorde han Rögles ledningsmål till 2-1 efter bara 33 sekunder in i den andra perioden. Sen fick vi se matchen delikatess när Malmö hittade tillbaka in i matchen. Fredrik Händemark gjorde allt på egen hand med en fin dragning på en Röglespelare. Han tryckte sig sedan in framför mål och forcerade in kvitteringsmålet.

Nils Höglander kunde sätta Rögle i förarsätet igen när han sent i den tredje perioden kunde göra 3-2 till hemmapublikens stora jubel. Åter igen assisterad av Kodie Curran. Men åter igen kunde Malmö hittade tillbaka. Den här gången genom ett riktigt krigarmål signerat Frederik Storm som liggandes lyckades få in pucken.

Rögle drog det längsta strået

Matchen till förlängning där Simon Ryfors blev derbyhjälte när han fri med Oscar Alsenfelt kunde runda honom och avgöra för Rögle.

– Det är riktigt härligt. En riktig krigarinsats och vilken publik det var idag. Den här typen av matcher är alltid intensiva och en rivalitet som är svår att hitta i svensk hockey, säger derbyhjäten Simon Ryfors till CMore efter matchen.



Rögle tog i och med vinsten sin andra seger på de sex senaste matcherna. En derbyvinst som betyder oerhört mycket menar Ryfors.

–Det betyder jättemycket och vi behöver sådana här vinster och vi tar med oss mycket från den här matchen, avslutar Ryfors.

– Det var en jämn match men vi får lite för många utvisningar och det håller inte i längden. Ett oavgjort resultat var väl rättvist känner jag, säger Malmö-tränaren Peter Andersson till CMore





Växjö-HV71 2-4 (0-4, 1-0, 1-0)

Växjö: Marcus Davidsson, Ilari Melart

HV71: Nils Andersson, Alexander Bergström, Anthony Camara, Simon Önerud

Vilken chock vi fick se i VIDA Arena i den första perioden i smålandsderbyt mellan Växjö och HV 71. HV fullkomligt sköljde över hemmalaget och dominerade totalt. Nils Andersson kunde redan efter 35 sekunder göra 0-1 och redan då kunde man ana åt vilken riktning matchen skulle ta. Alexander Borgström kunde senare utöka HV:s ledning i powerplay.

Bara 0-2 hade Växjö nog varit nöjda med att gå in till periodvilan med men mardrömmen skulle bli ett faktum när HV genom två snabba mål i slutet av perioden genom Simon Önerud och Anthony Camara kunde gå till paus med hela 0-4.

Snyggade till siffrorna

Växjö valde att plocka ut målvakten Erik Källgren efter 0-4-målet och ersatte honom med Viktor Andrén. Det gav lite effekt på Sam Hallams mannar då man vann den andra perioden efter att Marcus Davidsson reducerat. Sen kunde Växjös notoriska målskytt Illari Melrat snygga till siffrorna ytterligare med sitt 2-4-mål men Växjös bedrövlig första period bäddade för HV 71:s derbyvinst.