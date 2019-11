St. Louis-svensken tvåmålsskytt – sen utgick han skadad

Oskar Sundqvist hade en minst sagt händelserik andraperiod i nattens bortamöte med Tampa Bay Lightning.

Först ordnade han 1–1-målet fem och en halv minut in i perioden genom ett mål i numerärt underläge innan han bara drygt tre minuter senare skickade in 2–1 till Blues med ett slagskott mellan benskydden på Andrei Vasilevskij i Tampa-målet.

Efter sin måldubbel dröjde det sedan bara en och en halv minut innan Sundqvist ådrog sig en underkroppsskada. Skadan uppstod i samband med en tackling från Lightning-backen Luke Schenn, där Sundqvist efter tacklingen med vissa problem tog sig av isen innan han haltade ned i spelartunneln.

Uh oh. Oskar Sundqvist limps to the dressing room after being checked into the boards by Luke Schenn. #stlblues pic.twitter.com/2mEhjrTAmB