Tidigare Brynäsmålvakten klar för schweiziska storklubben

Tomi Karhunen hämtades in till Brynäs inför den gångna säsongen för att täcka upp för den långtidsskadade Joacim Eriksson. Efter att ha övertygat under hösten stod det sedan i december klart att det inte skulle bli någon fortsättning i Gävle-klubben, då Eriksson var tillbaka från skada samtidigt som man även hade David Rautio under kontrakt.

SJÄTTE KLUBBEN DE SENASTE TRE SÄSONGERNA

Karhunen avslutade säsongen i kinesiska KHL-klubben Kunlun innan han inför den här säsongen återvände till Finland för spel i Pelicans. Efter 18 matcher för Liiga-klubben står nu dock klart att 30-åringen lämnar hemlandet för ett nytt utlandsäventyr.

Under torsdagen meddelade nämligen Pelicans att Karhunen är klar för spel i den schweiziska storklubben Bern. Bern blir Karhunens sjätte klubb de senaste tre säsongerna, då han sedan säsongen säsongen 2017/18 hunnit med att representera Kunlun (två gånger), Vitjaz Podolsk, Ambrì-Piotta, Brynäs, Pelicans och nu Bern.