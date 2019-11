Beskedet: Efter rasistanklagelserna – NHL-coachen sparkas

Efter anklagelserna kände sig Peters tvungen att be om ursäkt till klubben Calgary samt till dess general manager.

"Jag ber om ursäkt till honom (Treliving) och hela Calgarys organisation för det stötande språket jag använde för ett decennium sedan", skrev han i ett öppet brev.

Ursäkten räckte alltså inte. Istället är det Geoff Ward som blir tillfällig coach för Calgary Flames. Det är första gången i hans karriär som han kommer att var huvudtränare för ett NHL-lag.

Bill Peters står nu utan klubb efter knappt en och en halv säsong i Calgary. Det återstår att se om Peters kommer att få något nytt jobb i NHL i framtiden.

This morning, #Flames GM Brad Treliving received and accepted a letter of resignation from Bill Peters: "Effective immediately, Bill Peters is no longer a member of the Calgary Flames organization." pic.twitter.com/IImaQVaXml