Tränarens ultimatum vände karriären: "Spark i röven"

Almtuna IS - Kristianstad IK

De allra flesta experter inför säsongen tippade den allsvenska nykomlingen Kristianstad i botten. Men med nästan halva grundserien spelad så har de skrapat ihop 31 poäng och ligger på en nionde plats och betryggande avstånd ner till det negativa kvalstrecket.

– Jag förstår att folk tycker så utifrån, inleder lagets offensiva lok Fredrik Hansson apropå förhandstipsen.

– Men vi har varit tydliga som grupp hela tiden om vad vårat mål är. Sen visste vi inte heller vart vi stod när vi gick in i serien, men vi kände rätt tidigt att vi kunde utmana alla lag om alla ligger på 100 procent, fortsätter han.

LUSTH INNEBAR EN NYTÄNDNING

Laget har gått bättre än förhandstipsen och en stor anledning till det är just Fredrik Hansson som toppar den interna poängligan med 5 mål 11 assists. Det är ingen ovan situation för Hansson att vara poängbäst i Kristianstad. Centern har alltid varit en så kallad poängspelare som öst in poäng, både som junior i Malmö och på division 1-nivå. Men för ett par år sedan dippade produktionen under ett par säsonger innan den återigen tog fart.

Där och då berättade Fredrik Hansson för undertecknad att han hade motivationsproblem när det kom till träning tidigare under karriären. Det var när Kristianstad anställde Mats Lusth som huvudtränare som det vände uppåt igen.

– Han var tydlig med att om jag skulle spela mycket så skulle jag sätta igång och börja träna. Så var det varje dag och jag förstod det väldigt tidigt att om jag inte tränar så kommer han inte låta mig spela.

– Jag fick en liten nytändning där med Mats, jag trivdes med honom och han gav mig mycket förtroende. Det var absolut en spark i röven om man säger så. Sen har det fortsatt, Gath och Lilja är stenhårda på fysträningen varje dag. Vi missar ingen fys, nu när vi åker så mycket buss så kör vi fys efter matcherna.

Mats Lusth ställde krav - Fredrik Hansson lyssnade. Foto: Bildbyrån



Har poletten trillat ner hos dig nu gällande vad som krävs?

– Ja, absolut. Jag märkte rätt tidigt när jag fick ordning på träningen där med Mats att det gick bättre på isen. Jag visste väl om det redan innan, men jag var lite lat för att göra det. Men när man sedan fick se ett så tydligt resultat så...

– Jag blev starkare och det gick bättre. Då kände man en annan glädje. Nu när hockeyn är så otroligt rolig så har jag inga problem att gå in i gymmet och köra.

TRYGGHETEN FINNS I KRISTIANSTAD

Han har Limhamn som moderklubb men spenderade junioråren i Malmö Redhawks. Som nybakad senior blev det två säsonger med Tingsryd i Hockeyettan innan det år tre, säsongen 10/11, blev allsvensk debut för Hansson när han var med om att föra upp smålänningarna i andraligan. Trots 22 poäng så valde han att lämna efter blott en säsong i allsvenskan. Han beskriver det som en kaosartad säsong som inleddes med Mikael Tisell vid rodret, en tränare Hansson trivdes med och han berättar att det då var snack om en förlängning. Men sedan fick Tisell sparken och även hans ersättare Kari Rauhanen fick lämna innan säsongen var slut. Joakim Fagervall kom in istället och Hansson fick finna sig i minskad istid.

Fredrik Hansson fick i våras äntligen ta klivet upp med Kristianstad. Foto: Bildbyrån



Han kände inte att han hade förtroende från Fagervall och när Mikael Tisell tog över Kristianstad så var det ett enkelt val. Nu gör Fredrik Hansson sin nionde raka säsong i klubben och kulturbäraren är lagets kapten under den historiska första allsvenska säsongen.



Vad är det som gör att du trivs så bra i Kristianstad?

– Det är en lagom stad och jag trivs med tränarna som varit här. Det har varit svårt att lämna.

– Jag vet inte om det är tryggheten också, att jag vet vad jag har och vet att jag får spela mycket. Sen har jag alltid sagt att Kristianstad har alla möjligheter att ta klivet upp. Det tog väl lite längre tid än vad jag förväntat mig, säger han och skrattar.



Det tog lång tid för ett nästan ständigt satsande Kristianstad att ta klivet upp. Ironiskt nog kom avancemanget under en säsong när förväntningarna var lite mer nedtonade och satsningen inte lika uttalad. Men med huvudtränaren Mikael Gath och hans assisterande Andreas Lilja hände något.

– De kom in och fick ihop gruppen, konstaterar Hansson.

Andreas Lilja och Mikael Gath kräver mycket av sina spelare. Foto: Bildbyrån



Vad har Gath och Lilja betytt för KIK?

– De har såklart betytt jättemycket med både rutin och deras personligheter. Man har ett leende på läpparna när man kommer in i omklädningsrummet, man hälsar på alla och har man problem så lämnar man det utanför. De är väldigt måna om gruppen, att alla ska må bra.

– Sen har de en tydlighet. När vi låg i division 1 och de kom in så...Första intervjun med Lilja som jag såg så förklarade han att vi skulle upp i allsvenskan, säger Hansson.



Hur är omställningen från att vara ett ständigt topplag till att vara nykomling?

– Nu har det varit mer att vi haft allt att vinna i varje match, vi har inget att förlora. I divison 1 hade vi allt att förlora i varje match nästan, lagen kom och gjorde sina bästa matcher mot oss. Nu har ju vi lite den känslan.



Jag antar att den känslan ni har nu är skönare på något sätt?

– Både och, säger han efter en stunds betänketid.

– Jag gillar ju att ha pressen på mig som vi hade i divison 1. Man vet ju att de andra lagen tyckte ”Fy fan vad de är bra”. Men nu får vi känna på det här och vi har ett ungt lag. Jag tror det är bra för oss att inte ha någon press, utan bara gå ut och köra.





ALLA MÅSTE LIGGA PÅ 100 PROCENT

Trots att laget med besked har visat att de hör hemma i allsvenskan så menar Hansson att det finns mer att plocka ut, både från honom själv och laget.

– Jag tycker att vi kan spela bättre i vårat powerplay. Sen har det sett bättre ut på sistone, vi fick in två mål sist. Det är framförallt det, men sen tycker jag att jag kan bli bättre i egen zon, man möter mycket bättre spelare nu än vad man gjort de senaste åren och det gäller att veta när man kan slå den här passningen i egen zon och när man ska spela enkelt.

– Man blir otroligt hårt straffad här jämfört med vad man blev i division 1.

Han berättar att vetskapen om att alla måste ligga på 100 procent för att nå framgång är en av nycklarna till att det gått så pass bra för laget som det gjort.

– Det är vissa matcher där det dalat lite och då har vi också förlorat. Sen har vi tränare som får oss att tro att vi kan vinna varje match.



Fredrik Hansson har tagit den långa vägen till att bli etablerad i Hockeyallsvenskan. Utöver att han numera tar träningen seriöst så pekar han på några andra anledningar till att det gått bra personligen under hösten.

– Det är otroligt många år sedan jag spelade på denna nivån. Jag kämpar på, jag har bra kemi med Johan (Lundgren) och vi hittar varandra bra därute. Vi gör varandra bättre tycker jag.

– Det är en anledning. Sen har vi tränare som ger oss stort förtroende. Det är en bidragande faktor. Sen tycker jag att det är otroligt kul att spela hockey just nu...



Som tredjelänk i kedjan med Johan Lundgren och Fredrik Hansson återfinns just nu Erik Santesson.

– Det funkar otroligt bra tycker jag. Alla tre kompletterar bra. Han är en spelskicklig spelare som spelar enkelt, men som även kan slå de här avgörande passningarna.



Vad har du för mål med din karriär?

– Mitt mål har alltid under de här nio åren varit att spela i allsvenskan med Kristianstad. Jag har haft lite anbud från andra klubbar i allsvenskan, men jag har ändå känt en trygghet och tro att någon gång kommer det ske. Nu är vi här och jag försöker njuta så mycket jag kan, samtidigt som jag vill att vi ska etablera oss i allsvenskan.





SKRATTAR ÅT SHL-FRÅGAN

Fredrik Hansson har under alla år ansetts vara en smart hockeyspelare med väldigt kreativa händer och en playmaker av rang. Han har visat att han håller i allsvenskan och frågan om han redan nu fått anbud från SHL inför nästa säsong bör ställas.

– Nej, nej, nej, svarar han och skrattar innan han efter ännu ett nej utvecklar:

– Jag är lite för dålig på rören för det. Det har förändrats otroligt mycket sen jag spelade i allsvenskan sist. För tio år sedan så var det inte i närheten av att gå så här fort. Jag tycker det var mycket mer gamla puckskickliga spelare som...Det gick inte fort, men de hittade lösningar. Men nu ska det gå fort, så snabbt det bara kan. Jag har försökt hänga med i den utvecklingen och jobbar med min snabbhet varje sommar.



Vad tycker du om att det går så mycket snabbare nu, tråkigt eller kul?

– Både och. Men det är klart att jag tycker att det är roligt att se de här puckskickliga och bra spelarna som får mycket tid och nästan kan stå stilla och spela hockey ibland. De får det att se så enkelt ut. De saknar man väl lite.

– Samtidigt så är det så här hockeyn ser ut just nu. Så tråkigare vet jag inte, eller nja, lite tråkigare är det väl.



Var kommer Kristianstad landa den här säsongen?

– Det återstår att se. Nu har vi haft en liten dipp här som vi som tur var kunde bryta igår (läs i onsdags). Vi är med och krigar om poängen i varje match, vi har nästan bara uddamålsförluster. Det är väl någon som har runnit iväg.

– Vi har ett ungt lag och jag tycker vi blir bättre och bättre ju längre serien går. Vi har otroligt många som inte ens har spelat i allsvenskan innan, men vi lär oss hela tiden.

– Jag har tro på att vi kommer bli...Vårt mål som vi satt upp i gruppen, det tror jag stenhårt på.



Är det ett officiellt mål som du kan säga?

– Jag vet inte, säger Fredrik Hansson och skrattar.

– Vi siktar högre än vad vi ligger.



Det var stor dramatik i kvalseriens avslutande omgång i våras när Kristianstad åkte upp till Uppsala för att spela en avgörande match om en plats i allsvenskan mot Almtuna. På övertid kunde William Pethrus avgöra och frälsa skåningarna och deras supportrar. En annan skåneklubb, IK Pantern, skulle dock bli Almtunas räddning. När Pantern i somras gick i konkurs och tvingades dra sig ur så gick frågan till Uppsala-klubben som fick en ny chans i andraligan. Under fredagskvällen är det dags för ett reprismöte.

– Jag sa det innan. Det är första gången jag bussat en hel dag, kommit till en ishall och packat upp mina blöta grejer och ändå haft ett leende på läpparna, berättar Fredrik Hansson om känslorna över att nu vara tillbaka där de drömmar han så länge törstat efter slutligen förverkligades.

– Vi gick in i samma omklädningsrum och det var sköna minnen som kom upp, avslutar han.