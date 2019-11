SHL-lånet stoppas – strider mot reglerna: "Regelverket är otydligt"

Karlskrona presenterade lånet av Elmer Söderblom från Frölunda under gårdagen. Nu kommer beskedet att lånet stoppas. KHK har redan lånat in så många spelare som reglerna tillåter och kan inte plocka in fler lånespelare från SHL.

– Regelverket är otydligt, säger klubbchefen Per Rosenqvist.



18-årige Elmer Söderblom var tänkt att debutera i Hockeyallsvenskan under fredagskvällen. Nu står det klart att så inte blir fallet. Frölunda lånade ut talangen till Karlskrona men nu står det klart att lånet kommer att stoppas. ¨

Anledningen är att KHK redan har plockat in så många lånespelare som tillåts, 2+1. När de nu försökte plocka in ett fjärde lån bestrider de därför reglerna mellan SHL och Hockeyallsvenskan och lånet kommer inte att bli av.

Karlskrona har redan lånat in Samuel Solem (Brynäs) och Linus Cronholm (Malmö) samtidigt som de även har plockat Nils Åman från Leksands J20-lag. De tillåts därför inte plocka in fler lånespelare från SHL.

"HAR AGERAT INOM RAMARNA FÖR DET AVTAL SOM FINNS"

Enligt KHK:s klubbchef Per Rosenqvist ska klubben ha trott att reglerna inte gällde om man plockade in juniorspelare, vilket klubben gjort genom Åman.

– Det finns i avtalet mellan SHL och HockeyAllsvenskan fastställt att vi får låna in 2 plus 1 spelare från SHL. Vår tolkning är att detta avser seniorspelare från SHL och inte spelare från juniorserien. Regelverket är otydligt och därför avvaktar vi i just det här fallet för att ligan ska vara överens i frågan, säger Rosenqvist till klubbens hemsida och fortsätter:

– Från KHK:s sida har vi agerat med övertygelsen att det här har varit inom ramarna för det avtal som finns – men eftersom en seriekollega har uppmärksammat oss, och de andra klubbarna, så vill vi naturligtvis att detta klargörs så vi följer den överenskommelse som finns. I dagsläget har vi därför inte gjort en överträdelse oavsett om detta tillämpas på juniorspelare utan A-kontrakt.

Elmer Söderblom kommer därför att återvända till spel i Frölundas J20-lag.