Stjärnan skadad - allsvenska lånet kallas tillbaka

Brynäs IF

HV 71 - Brynäs IF



Efter en tveksam inledning på SHL-säsongen har det lossnat för Brynäs på senare tid. Men nu drabbas de av ett bakslag när deras poängbäste spelare i Anton Rödin tvingas till vila.

— Vi vill inte riskera att det blir värre så han vilar en vecka, berättar fystränaren Magnus Ågren för Gefle Dagblad.



Det ska vara en inflammerad sena i foten som spökar för Rödin. han spelade i gårdagens match mot Linköping, men klev av fredagens träning. Nu krävs det att han vilar i en vecka. Han missar därmed matcherna mot HV71 på lördag och Rögle på torsdag nästa vecka.



Anton Rödin har stått för en stark återkomst i Brynäs och står till dags dato noterad för två mål och 13 assists. Hans plats i truppen kommer under den kommande veckan att fyllas av Samuel Solem. Solem har varit utlånad till Karlskrona i allsvenskan under säsongen och har gjort två (1+1) poäng under 23 matcher.