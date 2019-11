Svenskrookien målskytt igen - doldis stal showen

Jesper Boqvist gjorde inatt sin tionde NHL-match. Det första målet i ligan kom häromdagen i mötet mot Minnesota. Det följde 21-åringen upp med att återigen näta inatt. Målet innebar viktiga 4-3 och kom i mitten av matchen. Men det skulle vara en annan spelare som stal showen från den svenske rookien.



25 plus 36 poäng har det blivit för Blake Coleman under hans två första fulla NHL-säsonger. Den här säsongen har inletts med 10 poäng på de 23 första matcherna. Men inatt exploderade 28-åringen i poängprotokollet.

Det var första gången Coleman gjorde fyra poäng i en och samma match i NHL. Men efteråt så ville han framhålla kedjekamraten Nikita Gusev som stod för tre framspelningar.

— Jag går på mål och håller ner klubban så hittar han den. Han är rolig att spela med. Jag skämtade med radion innan att det inte är någon spelare i hela ligan som jag hellre kommer två mot en med.





Coleman talks about Gusev as a line mate and the talent he brings to the #NJDevils.



“He’s so talented. You play hard around him, and when he starts to play hard, his skill really starts to show through. He’s one of the most dangerous guys in the league.” pic.twitter.com/WtqFrOMl4l