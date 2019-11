Efter vinsten ikväll – Luleå upp i ensam serieledning

Luleås ramstarka defensiv fortsätter vara intakt. I matchen mot Linköping var segern aldrig riktigt hotat. I och med Frölundas förlust mot Färjestad kliver nu Luleå upp i ensam serieledning i SHL.

– Det är otroligt roligt att spela hockey just nu, säger Luleåforwarden Noel Gunler till CMore efter matchen.





Färjestad - Frölunda 4-1 (1-1, 2-0, 1-0)

Färjestad: Daniel Viksten, Martin Johansson, Victor Ejdsell, Vojtech Mozik

Frölunda: Samuel Fagemo

Inför matchen hyllades legenden Peter Nordström i Löfbergs Arena då hans tröja hissades i taket. När matchen satte igång fick han se ett rivstartade Färjestad och Daniel Viksten gav hemmalaget ledningen tidigt i matchen. Färjestad drev den första perioden och tillät bara tre skott från Frölunda. Men gästerna var effektiva och kunde kvittera genom Samuel Fagemo i powerplay.

Avgjorde i andra perioden

Hemmalaget rivstartade även i den andra perioden och Martin Johansson kunde ge Färjestad ledningen efter att ha snappat upp en retur. I stället för en kvittering från Frölunda som i den första perioden kunde Färjestad i stället utöka i form av Victor Ejdsell till 3-1. Vojtech Mozik kunde senare definitivt sätta punkt för matchen när han sköt 4-1 till Färjestad.







HV71-Brynäs 3-2 (2-1, 0-0, 1-1)

HV71: Simon Önerud x2, Martin Thörnberg,

Brynäs: Marcus Ersson, Greg Scott

HV71 är inne i en bra period i SHL och har bara en plump (Örebro 1-4) på de senaste sju matcherna. Mot Brynäs, som vann senast mot Linköping, lyckades man inte få håll inledningsvis på Samuel Ersson och i stället kunde Marcus Ersson ge Brynäs ledningen.

HV71 studsade dock tillbaka i den andra perioden. Först sköt veteranen Martin Thörnberg kvitteringen och Simon Önerud kunde ge smålänningarna ledningen i powerplay assisterad av 1-1-målskytten Thörnberg.

Önerud stor matchhjälte

Brynäs skulle komma tillbaka in i matchen efter att lagets väl fungerade powerplay levererade igen. Greg Scott lyckades överlista Hugo Alnefelt och kvittera. Men det här var Simon Öneruds kväll. 31-åringen kunde göra det matchavgörande målet med fem minuter kvar av matchen. HV tog i och med vinsten sin sjätte vinst på de senaste sju matcherna.





Linköping-Luleå 1-3 (0-0, 0-1, 1-2)

Linköping: Andrew Gordon

Luleå: Isac Brännström, Arttu Ilomäki, Nils Lundkvist

Luleå går som tåget just nu och är oerhört stabila i defensiven. David Rautio vaktade gästernas mål den här kvällen mot Linköping och han hade en väldigt lugn afton de två första perioderna. Hemmalaget mäktade endast med fem skott vilket gjorde det tämligen enkelt för Luleå-målvakten inledningsvis.

Efter en mållös förstaperiod kunde Isac Brännström sent in i den andra perioden ge serieledarna ledningen och Arrtu Ilomäki sköt 0-2 tidigt in i den tredje perioden. Luleå var alldeles för starka för Linköping i kväll och Nils Lundkvist bombade in 0-3 precis när Joe Whitney kommit ut från utvisningsbåset.

Upp i ensam serieledning

Andrew Gordon kunde snygga till siffrorna 1-3 och lite smolk i bägaren för Luleå och Rautio att inte hålla nollan. Men man kan glädja sig med att man nu är ensam serieledare i SHL.

– Vi gör en väldigt bra match och är det bättre laget. Vi bestämmer oss efter den första perioden att skjuta mer och gå hårt på puckarna. Det är otroligt roligt att spela hockey just nu, säger Noel Gunler till CMore efter matchen.





Örebro-Djurgården 2-5 (0-2, 1-2, 1-1)

Örebro: Joonas Rask, Glenn Gustafsson

Djurgården: Michael Haga, Linus Hultström, Anton Hedman, Niclas Bergfors, Sebastian Strandberg

Örebro åkte på en tung förlust senast i toppmötet mot Luleå men hade inte förlorat två raka matcher sedan 28 september. Man hamnade tidigt i brygga när Michael Haga gav gästerna ledningen tidigt i matchen och Linus Hultsröm sköt fint in 0-2 från blålinjen.

Samme Hultström var också inblandad när Örebros hittade tillbaka in i matchen. Djurgårdensbacken drällde med pucken och hemmalaget kontrade. Pucken hamnade till slut på Joonas Rasks blad och han kunde skjuta in reduceringen.

Djurgården strået vassare

Men Djurgården visade sig vara för starka för Örebro i kväll. Anton Hedman kunde efter en tilltrasslad situation trycka in pucken till 1-3 och Niclas Bergfors utökade senare till 1-4. Glenn Gustafsson kunde snygga till siffrorna för Örebros del men Djurgårdens fina andraperiod gav dem alla tre poängen. Sebastian Strandberg kunde fastställa slutresultatet i tom kasse till 2-5.