Så länge KRIF och Tranås inte säckar ihop fullständigt på upploppet i söderserien ser det ut som att Halmstad, Kalmar och Mörrum kommer slåss om den sista platsen i Allettan. De har dessutom en gemensam motståndare när allt ska avgöras.



Tim Hultstrand gjorde en superräddning och ordnade tre poäng till Mörrum borta mot Kalmar (via 2-1 i Iffehallen) igår. Ett resultat som oavsett hur det går för Halmstad (hemma mot Tyringe) och Tranås (borta mot Vimmerby) i helgen gör att laxarna kastas huvudstupa in i det Allettan-race som pågår.



Det gör samtidigt att ett lag som över huvud taget inte är med i Allettan-diskussionen kan avgöra hela streckstriden.



Då talar jag om Borås. Det Borås som i senaste omgången åkte till Ljungby och nollade självaste Troja och på så sätt sände en tydlig signal. ”Här skänks inga poäng bort gratis”.



Tittar vi på de tre sista omgångarna finns en gemensam nämnare. Lagen i racet ska på flera håll möta suveräna Nybro och bottengänget Tyringe, likaväl som det i den näst sista omgången stundar en grymt häftig match mellan Kalmar och Halmstad. Men faktum är att Kalmar, Halmstad och Mörrum, det vill säga de tre lag som troligtvis slåss om en plats så länge inte Tranås eller KRIF havererar, har en motståndare gemensamt.



Samtliga ska möta Borås på upploppet.



Det är en sådan där lurig match där de om de ska ha någon chans att ta sig vidare måste ta alla tre poängen. Det finns liksom inte utrymme att släppa poäng ifrån sig mot ett lag på tabellens undre halva i det här läget. Även om det är en svår motståndare är seger ett rimligt krav. Det gäng av Kalmar, Halmstad och Mörrum som tappar poäng i de matcherna kommer inte spela i Allettan. Det vågar jag slå fast.



På så vis kan Borås faktiskt avgöra streckstriden.



* * *



Ifjol var det Robin Wallin som lånades ut från Väsby till AIK i Hockeyallsvenskan. I år har Edvin Olofsson fått chansen att visa upp sig med gnagarna och hoppade in i gårdagens genanta nederlag med 0-5 borta mot Södertälje.



Det finns dock en väsentlig skillnad i det att ifjol var AIK ett topplag, i år är de ett sorgligt bottengäng mitt i en kris som bara tycks bli värre och värre.



Samtidigt som årets Väsby är ett intressant lagbygge som med rätt formtopp mycket väl skulle kunna nosa på en kvalserie fram i vår.



Det gör det hela lite ironiskt. Igår spelade Olofsson FÖR AIK, i vår kan han mycket väl vara med och spela NER dem i Hockeyettan.



Då i Väsbys dress givetvis.