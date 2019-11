Tidigare storspelarna kliver in i ryska JVM-staben

Det är mindre än en månad kvar innan en av hockeysäsongens största turneringar går av stapeln i tjeckiska Ostrava och Trinec.

Nu står det klart vilka som kommer att styra och ställa i Rysslands bås under turneringen. Förbundskapten kommer Valerij Bragin att vara för tredje året i följd, men till sin hjälp har han lite nya bekantskaper.

KLVER IN I BÅSET

Som assisterande förbundskapten kommer Bragin ha den forne storspelaren Igor Larionov, samtidigt som den tidigare Stanley Cup-vinnaren Nikolaj Chabibulin kliver in i staben som målvaktstränare. Detta meddelar det ryska ishockeyförbundet på sin hemsida.

Larionov har inte tidigare tränat något klubb- eller landslag, medan Chabibulin varit verksam inom det ryska förbundet från och med den här säsongen.

VÄLMERITERADE HERRAR

Under sin spelarkarriär vann Igor Larionov bland annat tre Stanley Cup-titlar, två OS-guld, fyra VM-guld och en Canada Cup. Efter att ha lämnat Sovjetunionen 1989 spenderade Larionov 14 säsonger i NHL, där han hann med att representera Vancouver, San Jose, Detroit, Florida och New Jersey. Larionov avslutade sedan karriären genom att spela två matcher för Brunflo i Hockeyettan under säsongen 2005/06.

Nikolaj Chabibulin å sin sida spelade 799 matcher utspritt över 18 säsonger i NHL. Han var med och vann OS-guld med Ryssland 1992. Han var även med och bärgade Stanley Cup-titeln med Tampa Bay Lightning 2004.

Utöver Bragin, Larionov och Chabibulin utgörs Rysslands ledarstab även av den assisterande förbundskaptenen Aleksandr Bojkov.