Tingsryd värvar från seriekonkurrenten

Oskar Stål Lyrenäs från Björklöven.

– Det ska bli jättekul och jag ser verkligen fram emot den här chansen, säger Oskar Stål Lyrenäs till Tingsryds hemsida.

Han har deltagit i alla matcher för serieledande Björklöven hittills den här säsongen men nu fortsätter äventyret för 21-årige Oskar Stål Lyrenäs i seriekonkurrenten Tingsryd.

– Det ska bli jättekul och jag ser verkligen fram emot den här chansen. Jag har bara hört bra om tränarna och att det verkar vara en fantastisk spelargrupp. Det känns jättekul att få spela med Tingsryd, säger han till Tingsryds hemsida och fortsätter:



– Jag ser mig själv som en offensiv spelare samtidigt som jag är bra på skridskorna och jobbar hårt över hela planen, där jag ska lägga till mina extra styrkor.



”Fanns ingen tvekan”

Tränare Magnus Bogren välkomnar det nya förvärvet då han letat efter en högerfattad spelare.

– Vi har under en tid sökt en righthanded forward till truppen och när läget med Oskar kom så fanns det ingen tvekan. En ung och hungrig spelare som vill framåt. Vi får in en profil som passar bra in i vårt lag, säger han.