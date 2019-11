Veteranen sänkte Västerviksbacken – anmäls för huvudtackling

Det var med drygt sex och en halv minut kvar av den tredje perioden mellan Mora och Västervik som incidenten inträffade.

Västerviks back Adam Plant klev upp från sin plats på blålinjen för att hinna först på en lös puck i Moras sarghörn. Då klev Moras veteranforward Niklas Fogström in och tryckte till Plant med en tackling som fick den amerikanske backen att falla till isen och se en aning omtumlad ut.

Fogström fick ingen utvisning för tacklingen, men nu kan finländaren straffas i efterhand. Under lördagsmorgonen meddelade nämligen Hockeyallsvenskan att händelsen anmälts till disciplinnämnden för vidare granskning. 37-åringen anmäls för "checking to the head", skriver Hockeyallsvenskan på sin hemsida.