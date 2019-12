AIK-keepern sjukskriven – tidigare landslagsmålvakt ersätter

AIK kommer att tvinga klara sig utan målvakten Johannes Jönsson under en längre tid. 30-åringen kommer att vara sjukskriven på grund av personliga omständigheter och tabelljumbon lånar därför in Mika Järvinen från den finska ligan.

Johannes Jönsson kommer att vara borta från spel ett tag. Enligt AIK kommer målvakten vara "sjukskriven en längre tid på grund av personliga omständigheter".

Det är ännu oklart vad det är som gör att Jönsson inte är aktuell för spel till vidare.

"AIK Hockey önskar Johannes Jönsson ett snabbt tillfrisknande", skriver klubben på sin hemsida.



KAN GÄLLA I TVÅ VECKOR ELLER RESTEN AV SÄSONGEN

Med sin förstemålvakt borta väljer AIK nu att plocka in 31-årige Mika Järvinen från den finska ligan.

– Med den rådande situationen är vi tvungna att ta in en målvakt och vi har valt att låna Mika Järvinen för resten av säsongen. Ett avtal vi har möjlighet att bryta efter två veckor om vi så önskar, säger AIK:s sportchef Anders Gozzi till klubbens hemsida och fortsätter:

– Vi får in en erfaren målvakt med flera år bakom sig i finska Liiga. Mika är en mindre målvakt som är kvick i sidled och lever på sin reaktionsförmåga och bra spelsinne.

Järvinen kommer från Sport i den finska ligan där han tillbringat fem raka säsonger. Dessförinnan har finländaren spelat i både i KHL och Tyskland. I början av 2010-talet var Järvinen en av de bästa målvakterna i den finska ligan och fick även chansen att göra två A-landskamper med det finska landslaget.

– Mika är en rutinerad målvakt som är införstådd i vår situation och gillar utmaningen och vill hjälpa oss tillbaka på vinnarspåret. Det ska bli intressant att bekanta sig ytterligare med honom, säger klubbens målvaktstränare Christopher Heino Lindberg.