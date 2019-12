"Det är klart att jag har funderat på att detta kan vara sista säsongen"

Martin Thörnberg har haft en lång och framgångsrik karriär och bland annat vunnit fyra SM-guld med HV71 samt ett VM-guld. Nu börjar han dock tvivla på hur länge han ska fortsätta spela hockey. För hockeysverige.se berättar han om tankarna kring vad som kan vara hans sista säsong som proffsspelare.

– Vissa dagar kan jag tänka mig att fortsätta i tre, fyra år till men vissa dagar känner jag: ”Äh, fy fan det här går inte", säger 36-åringen.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han har spelat nästan 700 SHL-matcher i HV71, slutspel inräknat, samt stått för nästan 400 poäng. Slutet är dock nära för den tidigare HV-kaptenen och klubbikonen Martin Thörnberg. Han brottas nu med tankar om huruvida han ska fortsätta karriären eller inte efter årets säsong.

Det gäller att kroppen ska hålla också.

Redan förra säsongen var det inte långt ifrån att han valde att hänga upp skridskorna. Skadorna som han brottades med begränsade hans grundserie till tio matcher och ibland kändes en återkomst till proffsnivån långt bort.

– Det har varit tufft så in i bomben. Det är många dagar som har varit riktigt deppiga och jag har funderat på att lägga av och allt möjligt, sade Thörnberg till hockeysverige.se i slutet av mars.



FRISK EFTER FJOLÅRETS SKADEHELVETE

Den här säsongen har han dock kunnat varit tillbaka för fullt.

Är det skönt att bara kunna vara ute på isen igen efter hur fjolåret var?

– Ja, på sätt och vis är det så helt klart. Samtidigt har jag en jäkla vinnarskalle också. Jag är inte nöjd med att bara vara här utan jag vill självklart kunna bidra också, säger 36-åringen när hockeysverige.se möter honom efter lördagens hemmamatch mot Brynäs:

– Jag är ingen sån som bara tycker det är skönt att gå här och hänga med laget utan jag vill vara med och bidra. Det är självklart kul när vi vinner men jag har alltid känt att jag vill vara delaktig och bidra till det, annars är jag inte nöjd.



Nu är Thörnberg helt återställd och frisk.

– Kroppen är faktiskt bra. Jag känner mig pigg ute på isen men sedan är det klart att det alltid finns lite känningar överallt, speciellt när man har lirat i så många år. Det vore nästan konstigt om det inte gjorde ont någonstans, säger han och fortsätter:

– Nu känns det ändå så pass bra att jag kan hålla en hög nivå.



Martin Thörnberg har kämpat sig tillbaka från skadorna men har då varit petad i vissa matcher. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

"HAR VARIT DEPPIG – KÄNT ATT HOCKEY VARIT TRÅKIGT"

Det har dock varit en speciell säsong på ett annat sätt för Martin Thörnberg. Han är som sagt helt frisk och känner sig riktigt pigg igen men då har han fått kämpa för sin speltid, egentligen för första gången i hans seniorkarriär.



I tre matcher var forwarden helt förpassad till läktaren och hans istid per match är den lägsta sedan 2007.

– Jag har känt mig jättefin på träningarna och det känns hur bra som helst. Jag vet inte om jag har funderat lite för mycket under matcherna vilket har gjort att det har låst sig lite...

– ... Jag har försökt att tänka om lite under den här tiden och försöka njuta mer. Jag försöker att vara så positiv och glad som möjligt.

– Det är helt klart en tuff omställning när man har varit med och varit en stor bidragande faktor under många år. Det är ju tufft att då gå till något som inte är på samma sätt. Jag har varit ganska deppig över det och känt att hockey har varit tråkigt men nu försöker jag tänka om lite och njuta mer av den tid jag har kvar.

I de senaste matcherna har Thörnberg varit en av HV:s bästa spelare. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



Efter en tyngre period har Thörnberg dock nu börjat hitta rätt i spelet igen och i segern mot Brynäs (3-2) var han HV:s bästa spelare och bidrog med både mål och assist, även om hans mål studsade in lite turligt via en Brynäsback.

– Det är kul att det börjar lossna lite. Jag trivs väldigt bra i formationen där med (Linus) Fröberg och Simon (Önerud). Jag tycker att vi har spelat bra i de senaste matcherna så det är skönt att det lossnar.

– Ibland har man lite tur men jag tycker att jag förtjänar det efter hur det har varit för mig. Jag har jobbat otroligt hårt här nu ett tag och har väl inte haft det så himla lätt. Det är skönt att få någon medstuds också.

"VET ATT JAG INTE ÄR 20 ÅR LÄNGRE"

36-årige Thörnberg har en lång meritlista och har funnits med länge. Han gjorde debut i HV:s A-lag redan säsongen 2002/03 och har sedan dess gjort 14 säsonger i Jönköpingsklubben och fått vinna fyra SM-guld med sin moderklubb.

Vad är det som driver en 36-åring och motiverar dig att fortsätta spela?

– Att få vinna ännu mer. Om du har vunnit en gång vill du uppleva det om och om och om igen. Det är en otrolig känsla och en väldigt stor morot att jaga den känslan igen.

– Jag vet ju att jag inte har tio år kvar utan man får ta det som det kommer och försöka njuta av det som finns kvar. Jag har haft en fantastisk karriär så det gäller att inte gräva ner sig bara för hur det går i någon match hit eller dit.

Martin Thörnberg tvivlar ibland på ifall han borde lägga skridskorna på hyllan.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



Det treårskontrakt som Thörnberg skrev med HV71 2017 löper ut till våren. Hur det blir efter det kan ingen svara på i nuläget. Många undrar dock hur profilen tänker när det kommer till fortsatt spel i HV och karriären i stort.

– Jag har inga tankar så. Jag försöker att ta en dag i taget för jag vet hur kroppen kan kännas i emellanåt. Det är oftast den som avgör hur länge man får hålla på.

– Vissa dagar kan jag tänka mig att fortsätta i tre, fyra år till men vissa dagar känner jag: ”Äh, fy fan det här går inte".

– Just nu känns det dock jäkligt bra och det är jäkligt kul med hockey.

Har det funnits tankar att det här kan vara sista säsongen?

– Ja, det är klart att man har det. Jag vet att jag inte är 20 år längre. Så länge det är roligt och kroppen mår bra, så vill man ju spela hockey. Sedan vilken nivå det blir på, det beror på hur det går där ute på isen, berättar Martin Thörnberg.