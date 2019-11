FBK-legendaren vill återvända som tränare: ”Alltid drömt om”

På lördagskvällen var FBK-legendaren tillbaka i Löfbergs Arena. Peter Nordström hyllades och fick sin tröja nummer 19 upphängd i taket. Och kanske kommer han ha all anledning att besöka klubben ofta framöver.

– Som assisterande har man alltid drömt om att få träna Färjestad, säger Nordström till Hockeysverige.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han är en legendar i FBK och har nu sin tröja i taket och nummer 19 pensionerat. Peter Nordström, som la skridskorna på hyllan 2010, har efter karriären som spelare valt att bli tränare.

Så sent som i oktober fick Nordström sparken från Vimmerby under uppmärksammade former. 45-åringen har med andra ord inget tränarjobb just nu. Så hur ser han på framtiden som coach?

– Jag ser ganska kortsiktigt. Jag älskar att hjälpa andra spelare och personer att bli bättre och så vidare. Det är så jag är som person. Jag vill inte stå i rampljuset själv utan jag vill helst hjälpa folk att bli bättre. Hockey är det roligaste jag vet och det är ju det man kan också, säger Peter Nordström till Hockeysverige.

Vill du träna ett lag igen?

– Ja, absolut. Det har jag alltid strävat efter och det vill jag och så vidare. Sedan har jag alltid velat vara assisterande tränare och få jobba i en grupp som är professionell, driver åt samma håll och vill någonting. Så som man har haft det här i Färjestad.

Skulle du vilja träna Färjestad?

– Inte som huvudtränare. Det är inte min grej på en så hög nivå. Men som assisterande har man alltid drömt om att få träna Färjestad. Jag gillar som sagt att hjälpa spelare att bli bättre.

Någon stress över att hitta ett nytt tränarjobb verkar dock inte Peter Nordström ha



– Jag ligger ganska lågt. Det löser sig. Jag tar en dag i taget.