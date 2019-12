Svensken skickas tillbaka till farmarligan – utan att ha spelat en minut

Det såg ut som att han skulle få göra säsongdebut i NHL när Washington Capitals kallade upp honom den 22 november. Nu har Christian Djoos spenderat mer än en vecka i Caps men utan att få någon speltid överhuvudtaget.

Han flyttas nu tillbaka ner till farmarligan.

Den Stanley Cup-vinnande svensken blev, lite chockartat, uppsatt på waivers av Washington i slutet av september och tvingades därför inleda säsongen i AHL.



Under hösten imponerade Djoos i Hershey Bears och stod för elva poäng på 18 matcher, vilket var näst bäst i Hersey Bears interna poängliga och gav honom även en elfte plats bland alla backar i AHL, innan han flyttades upp till NHL.

Nu får 25-åringen återigen visa vad han går för nere i AHL och bevisa att han är för bra för att harva omkring i farmarligan.

NEWS | The Washington Capitals have re-assigned forward Beck Malenstyn and defenseman Christian Djoos to the Hershey Bears of the American Hockey League (AHL). https://t.co/M790IcygbL