Uppgifter: Klubben öppnar för att trejda bort storstjärnan

Det florerar konstant rykten kring Taylor Halls vara eller icke vara i New Jersey Devils.

I början av november kom det uppgifter som sade att kontraktsförhandlingarna mellan parterna har stagnerat och att de inte har kommit någonstans.

– Nej, det har inte varit några större framsteg. De har ännu inte diskuterat några parametrar vare sig kring hans lön eller vilken längd på kontraktet som krävs för Hall, sade TSN:s Darren Dreger då.

Det har även ryktats om att det skulle kunna bli en återkomst till Edmonton Oilers för den tidigare draftettan.

Nu kommer nya uppgifter om Taylor Halls framtid. Enligt TSN:s insider Pierre LeBrun ska Devils börja lyssna till trejdförslag från andra NHL-klubbar.

If and when he's dealt, I would expect the deal to have a conditional nature to it so that if he re-signs with his new club there will be additional asset(s)... Either way, this isn't necessarily a deal _ if it happens _ that must wait until the Feb. 24 deadline....