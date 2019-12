Veteranen straffas efter huvudtackling: "Respektlöst"

Jag är en av de äldsta spelarna i hockey-Sverige och har aldrig tidigare varit avstängd", säger han i ett uttalande.



Niklas Fogström kommer att vara tvingas till vila i Moras tre nästkommande matcher.

Detta står klart efter att disciplinnämnden meddelat sitt beslut efter att finländaren anmäldes i går. Det var i fredagens match mot Västervik som Niklas Fogström tacklade Adam Plant i Västervik. Tacklingen resulterade inte i någon utvisning under matchen.

Disciplinnämnden motiverar beslutet:

"Nämnden finner det utrett att Niklas Fogström gjort sig skyldig till en bestraffningsbar huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara tre matcher. Han ska dessutom betala böter med det belopp som framgår av beslutet. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

– Det är fråga om en uppåtgående rörelse som träffar huvudet.

– Tacklingen är respektlös.

– Stor skaderisk."

Niklas Fogström tvingas även böta 3 750 kronor.

"TRÄFFAR INTE HUVUDET"

Han själv menar dock att beslutet är felaktigt.

"När jag träffar Plant spänner jag kroppen för att skydda mig mot en eventuell tackling från honom. Eftersom det är en 50-50-situation borde väl Plant också vara beredd på en tackling från mig. Då jag hela tiden har vänster skridsko i isen innan tacklingen och i tacklingen så hoppar jag inte in i tacklingen och har därför svårt att se hur jag skulle ha utfört tacklingen på ett annat sätt. Under hela situationen är min armbåge fast i kroppen och jag rullar förbi honom efter att jag träffat hans kropp vilket gör att tacklingen inte blir så våldsam som den kunde blivit. Jag anser att jag gör en korrekt tackling som inte träffar hans huvud.", skriver han i ett uttalande och fortsätter:

"Domaren står ett antal meter därifrån och har troligen bästa position att se händelsen, men han reagerar inte alls på tacklingen. Han om någon borde väl ha sett om jag hoppade eller om jag medvetet tacklar i en uppåtgående rörelse som träffar Plants huvud. Inte heller någon av motståndarlagets spelare som var på isen reagerar. Jag är en av de äldsta spelarna i "hockey-sverige" och har aldrig tidigare varit avstängd, vilket tyder på att jag har ett vårdat spel och gör kloka bedömningar på isen. Även denna situation anser jag vara ok då jag inte träffar Plants huvud. Jag tycker inte att jag ska fällas för checking to the head med avstängning som följd."