AHL-klubben slog världsrekord – efter svenskens mål

Som brukligt inför jul anordnar upprätthåller en mängd nordamerikanska klubbar traditionen "Teddy Bear Toss", där publiken tar med sig nallebjörnar till matchen för att sedan kasta in dem på isen när hemmalaget gör sitt första mål för matchen.

NYTT VÄRLDSREKORD

I natt hade Hershey Bears sin "Teddy Bear Toss"-match – där svenske Christian Djoos i mitten av den första perioden fick nallebjörnarna att ramla ned från läktarna.

Djoos 1–0-mål följdes upp av att inte mindre än 45 650 nallebjörnar kastades in på isen, en notering som bräcker klubbens tidigare världsrekord på 34 798 nallar. Nallarna samlades sedan in och kommer att skänkas till välgörande ändamål. AHL skriver också på sin hemsida att ett lokalt företag kommer att donera 25 cent per nallebjörn, samtidigt som en privatperson beslutat sig för att skänka en dollar per nallebjörn.

Hershey vann matchen med 4–3 efter förlängning. Djoos var även inblandad i övertidsavgörandet, då han spelade fram Brett Leason till det avgörande målet.