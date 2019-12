Målvaktskris – då lånar Västervik från Hockeyettan

Västervik har både Ádám Vay och Samuel Ward skadade. För att lösa skadekrisen på målvaktssidan väljer nu smålänningarna att låna in Daniel Marmenlind från Hockeyettan-klubben Visby/Roma.

Marmenlind har storspelat för gotlänningarna under hösten och har på 15 matcher bara släppt in 1,75 mål per match och noterats för en räddningsprocent på 94,3 procent.

– Daniel är en spännande målvakt som gjort det bra i division ett under två säsonger. Vi är tacksamma att Visby/Roma hjälper oss nu när vi har båda målvakterna skadade, säger Västerviks sportchef Emil Georgsson till klubbens hemsida.



22-åringen har en SHL-match med Örebro på meritlistan och har tidigare representerat Vita Hästen i Hockeyallsvenskan. Upplänningen har också 17 ungdoms- och juniorlandskamper för Sverige på meritlistan.

Lånet gäller till och med fram till jul, skriver Västervik på sin hemsida.