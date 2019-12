EliteProspects firar 20 år: "Jag kunde aldrig se detta framför mig"

Den 2 december 1999 såg EliteProspects dagens ljus. Grundaren Johan Nilssons hobbyprojekt har därifrån vuxit från just ett hobbyprojekt till en av hockeyvärldens största hemsidor, där sajten vuxit ut till ett verktyg som många lag, spelare och agenter i mångt och mycket är beroende av.

För den europeiska publiken har EliteProspects varit den självklara hemvisten för att hålla koll på övergångar, statistik och diverse annan information gällande hockeyn. När sajten startade var dock inte syftet att bli den statistikportalen som sajten vuxit ut och blivit idag.

– När jag startade sajten hade jag inriktningen att jag skrev nyheter på engelska om de svenska talangerna för en nordamerikansk publik, där syftet var att de skulle få lite uppdateringar kring våra talanger här i Sverige. Det var en väldigt liten sajt under de inledande åren, säger grundaren Johan Nilsson till Hockeysverige.

– Det var bara ett hobbyprojekt från första början. Jag kunde aldrig se detta framför mig när jag startade sidan för 20 år sedan. Jag var en hockeynörd som hade fått upp ögonen för att skapa hemsidor, så jag ville bara skapa en sajt och ha lite skoj.

SPELARE, FÖRÄLDRAR OCH AGENTER HÖR AV SIG

Till en början var alltså sajten lite mer åt det nyhetsmässiga hållet. Det var också drivkraften att berätta om de svenska talangerna som fick Nilsson att starta upp hemsidan.

– Internet var ganska nytt under den tiden och jag minns att jag surfade runt på många nordamerikanska hockeyforum där många undrade hur det gick för deras lags prospects här i Sverige. På den tiden fanns ingen information överhuvudtaget att tillgå, så jag kände väl att det fanns ett litet tomrum där.

– Sedan var jag själv så pass nördig så att jag såg massa juniorhockey och följde talangerna redan då. Men det var liksom grundidén, att följa prospects. Sedan har det väl utvecklats lite från det.

Att det ”utvecklats lite” från det är en grov underdrift.

Johan Nilsson under NHL-draften 2014 i Philadelphia.Foto: Privat



I dag har sajten vuxit ut till att bli en av hockeyvärldens absolut största hemsidor med över en miljon unika besökare i veckan. Nilsson har de senaste åren börjat inse hur stor sajten egentligen blivit för alla hockeyälskare runt om i världen.

– Framförallt har väl insikten börjat komma nu efter att vi lanserade EP Premium. Då såg man verkligen hur många det var som sajnade upp för att få tillgång till det materialet. Sedan har alltid spelare, föräldrar och agenter hört av sig till oss för att de vill att vi ska uppdatera saker, så man har väl insett hur viktig den ändå har varit för folk. Vi har blivit ett verktyg som många inom branschen nu är högst beroende av. Man skulle kunna säga att vi är lite som ett hockeyns LinkedIn.

NORDAMERIKA - DEN STÖRSTA UTMANINGEN

I Europa växte sajten tidigt ut att bli det självklara valet för alla hockeyintresserade. I Nordamerika tog det däremot längre tid innan sajten blev nummer ett bland de hockeyfrälsta. De senaste åren har dock EliteProspcets vunnit all större mark i USA och Kanada och är just nu störst även på andra sidan Atlanten.

– Den största utmaningen genom åren har nog varit att växa i USA och Kanada, något som vi äntligen börjat göra de senaste åren. Det tog många år innan vi blev störst där vilket väl berodde till stor del på konkurrenten HockeyDB som alltid funnits där. Men att få ut ordet i Nordamerika har varit en av de största utmaningarna vi ställts inför.

– Vi blev stora tidigt här i Europa och folk visste att man skulle gå till EP för att få de senaste övergångarna och för att hitta spelarstatistik och så vidare. Men i Nordamerika dröjde det till ungefär tre, fyra år sedan innan vi blev den största sajten där borta. I dag står de nordamerikanska besökarna för mellan 55 och 60 procent av alla besökare på sajten och det är en siffra som vi strävat efter väldigt länge.

– Tittar man bara tillbaka fyra år så låg den siffran på drygt 30 procent, så det har hänt en hel del där. Det är även där de stora målgrupperna och användarbasen finns.

Vad är det som gjort er så framgångsrika?

– Det finns några saker. Om man kollar historiskt sett och det som fick EP att verkligen växa var runt 2005, då vi införde övergångar på sajten. Innan det fanns det bara lite spelarprofiler och sådär på sidan.

– Då började jag inleda mina dagar genom att skanna av nätet på hundratalet hemsidor för att snappa upp övergångar och rykten för att kunna publicera på EP. Efter det så spred sig ryktet om att man skulle gå till EP för att hålla koll på läget och se vilka som transfers och rykten som fanns därute.

– Det fick sajten att gå från en väldigt liten hemsida till en relativt stor sajt. Utöver det så är det väl att vi är så pass heltäckande som vi är. Vi har bevakning av alla världens hockeyligor. För gemene man säger det kanske inte så mycket, men ser man bara till USA och Kanada så har vi bevakning på över 200 ligor. Ett vanligt ishockeyfan kanske känner till, jag vet inte, sju-åtta ligor? Att vi verkligen täcker hela världens ishockey och att vi även visar så pass detaljerad statistik gör oss framgångsrika. Vi är den mest kompletta statistikportalen.

Foto: Privat



"DÅ KÄNNS DET SOM ATT JAG LYCKATS"

Sajten firar alltså 20 år i dag och har under dagen fått mycket kärlek i sociala medier. Just interaktionen med användarna har varit något som drivit både Johan Nilsson och sajten framåt.

– På något sätt har det alltid varit drivkraften att få bekräftelse att funktionerna jag kommit fram till och skapat används och är uppskattade av användarna. Släpper vi något nytt och vi får feedbacken att detta är något som användarna verkligen kommer få användning av... Då känns det som att jag lyckats. Det är alltid det som varit lite av min drivkraft. Feedback är väldigt viktigt och vi har genom åren fått väldigt bra förslag från besökare som sedan gjort sajten ännu bättre.

Under åren har sajten haft drygt 100 volontärer som jobbat med att föra in data på sajten. Utan dem hade EliteProspects aldrig varit den sida den är idag, menar Nilsson.

– Jag skulle vilja tacka hela den här stora volontärgruppen som vi har kring sajten. Några har kommit och gått, men det är väl ungefär 100 stycken aktiva som varit med och byggt upp allt innehåll på sajten. Detta är trots allt inte avlönade personer, men de lägger ändå uppemot 40 timmar av sin fritid på att mata in data och historik på sajten.

– Hade det bara varit jag under alla dessa år så hade det så klart varit betydligt mindre innehåll. De här volontärerna har så klart betytt otroligt mycket för Elite Prospects.