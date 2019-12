Förre NHL-profilen: "Han sparkade mig"

Calgary Flames tränare Bill Peters fick sparken förra veckan. Detta efter att tidigare NHL-spelarna Michal Jordán och Akim Aliu berättat om deras behandling av sin förre tränare. Förre AIK- och Karlskorna-spelaren Aliu vittnade om att Peters ska ha uttryckt sig rasistiskt mot honom. Jordán pratade om att han ska blivit sparkad av tränaren och sett sina lagkamrater blivit slagna mitt under match.



Nu berättar den tidigare NHL-profilen Sean Avery för New York Post, att det inte är bara Peters som slagit sina spelare. Marc Crawford som var huvudtränare för LA Kings under Averys tid i organisationen ska ha sparkat honom under ett tillfälle säsongen 2006/2007.

- Marc Crawford sparkade mig en gång, säger Sean Avery till New York Post.

Träffade honom i huvudet

Han berättar om själva händelsen där Crawford ska ha sparkat honom efter Avery dumpat pucken i egna båset och ska ha träffat sin head coach.

- Det var precis efter jag dumpade pucken i fel hörn och den landade på Crows (Marc Crawford) huvud.



I februari 2007 blev Avery trejdad till New York Rangers där han blev lagkamrat med Henrik Lundqvist.

Totalt blev det 580 NHL matcher, 90 mål och 247 poäng. Han valde att lägga skridskorna på hyllan 2012.