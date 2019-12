Krisdraget: Sätter upp målvakten på waivers

Åtta raka förluster i NHL. Den sämsta sviten för Montreal Canadiens sedan 1940 och ifrågasättande röster höjs mot tränaren Claude Julien.

Då agerar klubben genom att sätta upp Keith Kinkaid på waivers.

Den 30-årige keepern värvades till Montreal inför årets säsong men har haft väldiga svårigheter mellan stolparna. Han har bara fått vakta kassen i sex matcher den här säsongen men har inte heller visat att han förtjänar förtroendet när han väl agerat burväktare.

Hittills har Kinkaid släppt in 4,24 mål per match och har en räddningsprocent på 87,5.

För några år sedan såg det ut som att Kinkaid var på väg mot sitt genombrott i NHL och att han faktiskt kunde klara av att agera förstamålvakt. Han var andravalet bakom Cory Schneider i New Jersey Devils och överglänste den tidigare stjärnmålvakter under vissa perioder. Han var även riktigt bra i VM 2018 när USA vann brons.

Förra säsongen blev dock ett bottennapp för amerikanen och han trejdades till Columbus Blue Jackets men fick aldrig stå i mål för klubben. Nu har det blivit ännu sämre i Montreal för Kinkaid som nu alltså har placerats på waivers.

Detta innebar att han kommer att flyttas ner till AHL om inget av de andra 30 NHL-klubbarna gör anspråk på målvakten under de närmaste 24 timmarna.

Vem som kommer att flyttas upp från AHL för att ersätta Kinkaid som andramålvakt i Montreal är i nuläget oklart.

Les Canadiens ont annoncé aujourd’hui avoir placé le nom du gardien Keith Kinkaid au ballottage de la LNH.



Canadiens announced that goaltender Keith Kinkaid has been placed on NHL waivers today.