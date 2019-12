Nya uppgifter: Attackerade svensken till han bröt ihop

– Babcock stod på bänken och verbalt attackerade stackars Johan mitt under match, säger Chelios i podcasten Spittin Chiclets.

Efter att Mike Babcock sparkades har flera personer gått ut och berättar skräckhistorier om hur coachen betett sig mot sina spelare.

Bland annat kom berättelsen om hur han tvingade den dåvarande rookien Mitch Marner att ranka vilka lagkamrater som jobbade hårdast och vilka som jobbade minst. Listan lämnades in till Babcock som i sin tur informerade de spelare som hamnat längst ned på listan.

Nu kommer fler personer inom hockeyvärlden ut och berättar om Babcocks skräckvälde, den här gången i Detroit Red Wings.

I podcasten Spittin Chiclets, som drivs att de tidigare NHL-spelarna Ryan Whitney och Paul Bissonnette, berättar backlegendaren Chris Chelios, som tidigare varit både spelare och tränare i klubben, om sin värsta upplevelse med Babcock.

Enligt honom ska tränaren ha verbalt attackerat Johan Franzén till den grad att svensken fick ett nervöst sammanbrott.

– Det har var i slutet när Johan kämpade mycket med skador och vi hade precis förlorat en slutspelsmatch i Nashville. Jag vet inte exakt vad som sades bakom stängda dörrar men på bänken stod Babcock och verbalt attackerade stackars Johan mitt under match.

– Ingen av oss visste väl riktigt då vilka stora problem Franzén hade med hjärnskakningar och depression men den här gången gick det så långt att han fullkomligt bröt ihop och fick ett mentalt sammanbrott. Inte bara under matchen men han bröt även ihop efter matchen. Det är nog det värsta jag har sett.

Paul Bissonnette frågar då i podden om ingen i laget reagerade. Nicklas Lidström var lagkapten för Red Wings vid detta tillfället men enligt Chelios sade ingen av de ledande spelarna ifrån.

– Ingen gjorde egentligen någonting. Killarna pratar ju självklart mellan varandra men inte mer. Ken Holland (Detroits dåvarande general manager) började dock höra lite av snacket och kom ner till oss i omklädningsrummet och höll ett tal där han gick ut i försvar för Babcock. Han sade att om man inte gillade hur Babcock var så kunde man komma upp till Hollans kontor så skulle spelaren bli trejdad.

Än har varken Babcock, Franzén eller någon annan inblandad part valt att kommentera Chelios uppgifter.

Babcock verbally assaulted Johan Franzen on the bench, causing Franzen a nervous break down pic.twitter.com/KBU3Qf5q7B