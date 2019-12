SHL:s poängligaledare fortsatt utanför truppen "Har lite kvar att jobba med"

Han leder SHL:s poängliga och har varit en av ligans allra bästa spelare under hela hösten. Trots det har Marcus "Lilliz" Nilsson inte fått chansen i Tre Kronor. När truppen till Channel One Cup togs ut nobbades FBK-stjärnan igen.

– Han har lite kvar att jobba med på det totala spelet. Det är också lite det han faller på, säger assisterande förbundskapten Markus Åkerblom.



STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Som ni tidigare kunnat läsa på hockeysverige.se är truppen till Channel One-cup uttagen. Som väntat kom det inte med några spelare som är aktuella för spel i CHL. Endast en debutant kom med i truppen. Det handlar om Gustav Rydahl från Färjestad. Han var aktuell redan till senaste turneringen, men tvingades till att tacka nej efter skadeproblem.

Hockeysverige.se bad assisterande coacherna, Stefan Ladhe, Marcus Ragnarsson och Markus Åkerblom kommentera truppen.

"HAR HELA TIDEN SHL-GUBBAR I TANKARNA"

Målvakter: Lars Johansson och Adam Reideborn.

Stefan Ladhe:

– Adam gjorde en bra turnering för oss förra gången. Vi vill ha med honom en gång till. Lasse, i stort med VM och det som händer i vår vill jag fördela ut landslagserfarenheten så mycket som möjligt. Vi vet inte vilka som går långt i KHL-slutspelet, vilka vi får från NHL och så vidare. Därför kan vi inte låsa fast oss och spela för få målvakter under turneringarna vi har.

– Ska vi se så långt fram som till VM så har vi några utgående kontrakt på svenska målvakter NHL. Det är inte så att vi har fem målvakter som går jättebra och i stort sett är ettor där borta. Dessutom har vi några som är i en kontraktssituation.

Kvartetten Marcus Ragnarsson, Johan Garpenlöv, Markus Åkerblom och Stefan Ladhe. Foto: Ronnie Rönnkvist



Ingen svensk målvakt från SHL har fått chansen till spel i Tre Kronor under säsongen, något som Stefan Ladhe menar beror på att dom som är eller har varit uttagna i landslaget varit dom bästa så här långt under säsongen.

– Jag ser till vilka som är bäst, spelar bästa hockeyn, stärkt sina aktier, utvecklats i sitt spel och så vidare. Tar vi Adam som ett exempel så har han blivit tvungen att bli mycket snabbare i det han gör, förflyttningar och i sina rörelser för att klara av att spela i KHL. Klarar man den nivån som är i KHL då har man också klarat av nästa steg. Då är det också lättare att ta steget in i Tre Kronor.

– Sedan har jag hela tiden några SHL-gubbar i tankarna, men jag tycker inte dom har inte överträffat dom vi tagit ut. Annars hade dom varit med.

HYLLAR TIDIGARE FBK-KAPTENEN

Backar: Mikael Wikstrand, Klas Dahlbeck, Simon Bertilsson, Niklas Hansson, Henrik Tömmernes, Emil Johansson, Viktor Lööv, Calle Andersson.

Marcus Ragnarsson:

– Det vi tittar på och när vi har förmånen att plocka så är det att få en bra mix med offensivare och defensivare backar. En gemensam nämnare är hur dom rör sig. Skridskoåkningen är givetvis prioriterat, men även att kunna ha ett bra sinne för spelet.



En överraskning i backuppsättningen är Calle Andersson. Han har tidigare spelar sex A-landskamper, men gjort en bra höst i Bern.

– Där har vi en right-back. Det finns inte många right-backar som kan spela powerplay, slå avgörande passningar och så vidare. Jag har sett en del matcher med honom och han löser problem på ett bra sätt. Det ska bli intressant att se hur han hanterar en högre fart mot vad han är van vid. Han har gjort bra saker och det ska bli kul att testa hur han är på Tre Kronor nivå.

Mikael Wikstrand har gjort succé i KHL och hyllades ordentligt av landslagscoacherna. Foto: Ronnie Rönnkvist



Under presskonferensen hyllade förbundskaptenen Johan Garpenlöv Mikael Wikstrand, en hyllning som även Ragnarsson stämmer in i.

– I honom har vi en tvåvägsback som bland annat kan styra spelet i powerplay, men även döda utvisningar. Han kanske inte är den mest talföra, men jag tycker att han leder mycket med hur han spelar. Han har också tagit kliv jämfört med förra säsongen och får ett stort förtroende i Bars.

– Klart att det är viktigt att ha en spelare som kan spela både i powerplay och boxplay. Jag tycker att han var bästa backen i förra turneringen. Han gör sällan misstag och spelar enkelt. En back som jag kan tänka mig att forwards vill spela med eftersom han är duktig på att läsa in när han ska leverera passningarna.

"HAN HAR TOUCHEN VI SÖKER"

Forwards: Michael Lindqvist, Linus Johansson, Daniel Zaar, Mathias Bromé, Fredrik Händemark, Daniel Brodin, Emil Sylvegård, André Petersson, Dennis Rasmussen, Magnus Pääjärvi, Gustav Rydahl, Malte Strömwall, Markus Ljungh, Leon Bristedt.

Åkerblom:

– Jag tycker det känns som en bra blandning av spelare varit med tidigare. Bland annat har både Pääjärvi och Rasmussen varit med och spelat VM-turneringar. Jag tycker också det ska bli spännande att se en spelare som Leon Bristedt komma in.

– Zaar och ”Linkan” gjorde det bra senast, men det finns fortfarande utvecklingspotential i dom här killarna. Dom är också spetsigaste spelarna vi har i SHL och nu få dom att vänja sig vid internationella miljön och producera även där.



Malte Strömwall är tillbaka i Tre Kronor efter att ha gjort en väldigt fin första halva av säsongen i ett rörigt Sochi.

– Han har touchen vi söker, spetskompetensen. Malte vet vi vad vi får av och exakt vad vi ska använda honom till. Sedan är det upp till Malte att även kunna leverera på den här nivån. Han är en poängspelare och en målgörare. Det är också så vi ska använda honom. Det ska bli spännande att träffa och jobba med Malte.

Markus Åkerblom ger sin syn på forwardsuppsättningen.Foto: Ronnie Rönnkvist



En debutant är med i truppen, Färjestads Gustav Rydahl.

– Vi ville ha med Rydahl redan till Karjala Cup, men en knäskada satte stopp för det. Jag tror att han kommer få ännu bättre betalt i det här spelet än det i SHL. En otroligt nyttig spelare, men även lite underskattad.

– Han är bra med puck och i det offensiva spelet också. Han är inte bara en defensiv pjäs som spelar en tung hockey.

– Annars är Markus Ljungh den spelare som är mest anonym för mig personligen. Jag har bara sett honom via klipp från KHL och från tidigare säsonger i SHL. Han har haft en bra säsong. Framförallt under andra halvan av den här säsongen har han varit väldigt bra. Det ska bli kul att få in honom i laget också.

POÄNGLIGALEDAREN NOBBAS: "EN SPELARE VI PRATAR OM"

En spelare som många vill se i Tre Kronor är poängligaledaren i SHL, Färjestads Marcus "Lilliz" Nilsson.

– Han är en spelare vi pratar om inför varje turnering. Vi har resonerat som så att kanske är den bästa powerplay-spelaren som finns i SHL. Däremot har han lite kvar att jobba med på det totala spelet. Det är också lite det han faller på. Hans spetskompetens väger inte upp hans totala del av hans spel.

En annan spelare som inte kom med den här gången heller var Timrås Jonathan Dahlén.

– Han var inte aktuell till den här turneringen. Vi följer honom noga och har varit och sett honom stup i ett, berättar assisterande coachen Markus Åkerblom och fortsätter:

– Han har spännande egenskaper som framförallt kretsar kring spelet i anfallszonen där han är tämligen bra. Det vi ska komma håg är att vi har åtta SHL-spelare med i den här truppen. Att då gå ner på allsvensk nivå är ett väldigt, väldigt stort steg. Det skulle vara jättespännande att ta ut ”Jonte”, men inte till den här turneringen.