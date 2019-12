Veckans SHL-lag #10

Två omgångar spelades i SHL den gångna veckan. Vilka gjorde starkast avtryck den här gången? Svaret får ni nedan.

Målvakt:

Niklas Svedberg, Djurgården

Ända sedan han värvades till Djurgården har Svedberg visat vilken grym målvakt han är. Fjolåret i Timrå var bara en plump i protokollet helt enkelt. Han inledde veckan med att hålla nollan mot Leksand och var sedan även stark när succélaget Örebro stoppades. Han har fått axla ett väldigt stort ansvar den här säsongen, bara Dominik Furch i Örebro har vaktat kassen i fler matcher än Svedberg, och hittills har han gjort det med bravur.

Niklas Svedberg fortsätter att visa att han verkligen är en toppmålvakt i SHL.Foto: Johan Bernström/Bildbyrån



Backar:

Linus Hultström, Djurgården

Nu står han att känna igen! Hultström verkar ha hittat tillbaka till den offensiva form han hade för några år sedan och de senaste matcherna har den 26-årige backen varit löjligt het. Han har skjutit in ett mål i alla de fem senaste matcherna och är SHL:s kanske målfarligaste back, i konkurrens med Ilari Melart för tillfället. Har redan skjutit åtta mål innan halva säsongen är spelad. Kan han spräcka sitt personliga rekord på tolv?

Victor Söderström, Brynäs

Han hade en lite trög start efter återkomsten från Nordamerika men nu har 18-åringen verkligen hittat rätt nivå. Jag skulle nog sträcka mig så långt att Söderström har varit Brynäs allra bästa spelare de senaste matcherna. Han har även börjat visa upp sina offensiva förmågor. Inför veckans matcher stod den Arizona-draftade backen på två poäng på 10 matcher. Då såg han till att skjuta säsongens första mål i torsdagens match mot Linköping samt noterades för assist både mot LHC och HV71. Tre pinnar från Söderströms klubba på två matcher.

Victor Söderström har växlat upp det senaste. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån



Forwards:

Daniel Zaar, Rögle (2)



Lite i skymundan smyger Zaar upp och blandar sig in i toppen av både skytte- och poängligan. Hans 18 poäng på 20 matcher gör att han har ett av de bästa poängsnitten i SHL. Hans nio fullträffar ger även en delad andraplats i målligan. Har klivit upp och spelat ännu bättre i Dennis Everbergs frånvaro. Stod för 2+2 på två matcher under veckans matcher och känns given i landslagstruppen som ska tas ut under eftermiddagen.

Sebastian Strandberg, Djurgården

Strandberg har fortsatt sin utveckling från där han började i slutspelet i våras. Han har varit bra egentligen hela säsongen och fått lugga mycket istid när Jacob Josefson varit skadad. Det är dock alltid något som har saknats. Mål. 27-åringen har haft sina lägen men inte satt dit pucken eller sökt passning istället. Hans elva assist är näst bäst i DIF, efter Olle Alsing, men självförtroendet har inte riktigt funnits där när det har kommit till att hänga dit pucken. Mot Örebro fick Strandberg äntligen spräcka målnollan efter 19 matchers torka och även om det var i tom kasse känns det som något som verkligen kan få igång centerns produktion ordentligt.

Simon Önerud, HV71

HV-kaptenen har verkligen hittat formen. Han har gjort poäng i fyra raka matcher och har återtagit tronen som Jönköpingslagets bästa målskytt efter bland annat tre kassar den här veckan. Önerud stod för en assist i tisdags mot Örebro, sköt ett mål i segern över Växjö och var dominant mot Brynäs. Han ledde verkligen sitt HV till seger mot Gävlelaget genom att skjuta två mål av tre i matchen samt befann sig på isen vid det tredje. Har varit en viktig del i att HV71 har hittat formen och börjar etablera sig som ett lag för en topp sex-placering.

Simon Önerud har visat storform på senaste tiden. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån



Veckans...

...debut: Michael Latta kommer förmodligen inte ösa in mål för Färjestad men känslan hittills är att han kommer att vara väldigt nyttig spelmässigt för FBK. Redan i sin första SHL-match klev den tidigare NHL-forwarden in och blev målskytt. Kan han fortsätta som han har börjat kan Färjestad ha gjort en av säsongens värvningar här.

...hyllning: Mikael Johansson hyllades i Karlstad efter att ha tvingats avsluta karriären i förtid. Att få se "Magic Mike" skrina ut på isen i full utrustning men inte kunna spela var sorgligt men en väldigt fin gest av FBK.

...hyllning 2: Återigen vänder vi blicken till Karlstad där Peter Nordström fick sin tröja upphissad i taket under lördagen. Det är få förunnat att kunna titulera sig femfaldig svensk mästare. En sann legendar och en värdig hyllningsceremoni!



Respekt! FBK-legendaren Peter Nordström fick sin tröja nummer 19 hissad i taket i Löfbergs Arena! Här kommer lite höjdpunkter från de mäktiga scenerna! @farjestad_bk #twittpuck #shl pic.twitter.com/16D0hv48Pl — C More Sport (@cmoresport) November 30, 2019

...here we go again: Ännu en vecka och ännu fler målkontroverser. Jag vet inte ens vad man ska säga längre. Det börjar bli till överdrift och man vet att det är illa när till och med spelare som gynnas av bortdömda mål blir upprörda. Det har till och med gått att se målvakter som varit missnöjda över att mål döms bort. Då vet man att något är fel. Balansen är dock hårfin och oavsett hur man löser regeln med målvaktsinterference vid mål kommer det nästan alltid att tippa för mycket åt något håll, för hårt eller för löst dömt. Klart är bara att så som det har sett ut det senaste kan det inte se ut. Mer mål åt folket!

Växjö-jubel när Davidsson sätter dit 1–0 i Smålandsderbyt... men målet döms ju bort efter videogranskning. #shl #twittpuck pic.twitter.com/UNCLnQ4twp — C More Sport (@cmoresport) November 30, 2019