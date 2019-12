Beskedet: Får inte ta ut NHL-svensken

I morgon klockan 13:00 tar Tomas Montén ut sin JVM-trupp. Men den kommer sakna åtminstone ett annars givet namn.

David Gustafsson är den enda svenska junioren vid sidan av Rasmus Dahlin som varit ordinarie i NHL under säsongen och som väntat kommer han inte tas ut i JVM i morgon, kan hockeysverige.se avslöja. Winnipeg vill helt enkelt inte binda upp sig till att släppa honom när turneringen drar igång i mellandagarna.

Gustafsson har gjort framsteg under säsongen och sköt häromnatten också sitt första NHL-mål. Han har det som sin enda poäng, 20 matcher in på NHL-karriären. Han skulle, om han hade tagits ut i morgon, förmodligen ha setts som en given svensk förstecenter i ett JVM-lag som är tunna just på den positionen.

SANDIN I SAMMA KATEGORI

Även Rasmus Sandin lär hamna under samma kategori, då Toronto tidigare haft en policy att inte på förhand klargöra huruvida en spelare kommer släppas eller inte, framför allt inte när turneringen avgjorts i Europa. Så var det exempelvis för William Nylander inför JVM i Helsingfors 2016.

Sandin är dock i AHL just nu och skulle han vara det även om ett par veckor är Maple Leafs i stort sett skyldiga att släppa backstjärnan, som var framträdande för Juniorkronorna redan i fjol. 19-åringen inledde den här säsongen i NHL och spelade sex matcher innan han skickades ned till AHL. På 13 matcher där har vänsterskytten gjort finfina 2+8. Med andra ord ligger han nära NHL-spel även nu och därför kommer han med största sannolikhet inte presenteras i morgon, enligt vad hockeysverige.se erfar.

VAD HÄNDER MED BOQVIST?

Även Adam Boqvist har spelat NHL-matcher under säsongen, och där är det mer oklart hur Chicago agerar.

Idag meddelade Chicagos coach Jeremy Colliton dock att han inte tror att klubben kommer släppa det kanadensiska storlöftet Kirby Dach. Drafttrean har dock slagit sig in som ordinarie i Blackhawks, till skillnad från Adam Boqvist som numera huserar i AHL efter att tidigare ha spelat lika många NHL-matcher som Rasmus Sandin.

Loppet är dock inte kört för Montén, som kan få loss spelarna men först i ett senare skede närmare turneringens start. Det går att hålla platser öppna för spelare nästan hela vägen fram till turneringsstart, vilket den svenske förbundskaptenen lär göra.